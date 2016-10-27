"Днепр" могут оштрафовать еще на девять очков в УПЛ

Если клуб не погасит долги, то ему грозят новые санкции - в перспективе вплоть до лишения лицензии на участие в чемпионатах Украины.

"Днепр" должен погасить задолженности

лен исполкома ФФУ Игорь Гатауллин.

ФИФА может лишить "Днепр" еще девяти очков в украинской Премьер-лиге, если днепровский клуб не погасит свои долги. Об этом сообщил ч

"Что ждет "Днепр", если не будут погашены задолженности перед испанскими тренерами? Еще минус девять очков, а потом перевод в низший дивизион. ФИФА по регламенту, если не ошибаюсь, в течении от трех месяцев до полугода будет ждать от "Днепра" выполнение своего решения. Если не дождутся, вступят в силу новые санкции", - сказал Гатауллин.

Кроме того, по словам члена исполкома ФФУ в перспективе "Днепр" могут лишить лицензии на участие в чемпионатах Украины: "Национальная федерация в период с марта по май, когда клубы проходят лицензирование, может выдать лицензию или отказать в ней. Конечно, "Днепр" может быть в этой зоне риска. Но это будет в следующем году и многое будет зависеть от выполнения "Днепром" решений ФИФА".

Также Гатауллин рассказал о том, что "Днепр" пытался договориться с бывшими работниками: "Днепр", естественно, принимал попытки и пытался договориться о реструктуризации долгов перед испанцами. Но они отказались".

Напомним, ранее Контрольно-дисциплинарный комитет ФИФА лишил "Днепр" шести очков в турнирной таблице украинской Премьер-лиги.

Также в этом году по причине задолженности перед испанскими тренерами "Днепр" уже был наказан УЕФА - клуб на один сезон был лишен возможности играть в еврокубках и уступил свое место в Лиге Европы.