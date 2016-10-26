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"Днепр" лишен шести очков в Премьер-лиге

26 октября в 15:20

Днепровский клуб так и не решил проблему с долгами.

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У "Днепра" осталось четыре очка
football.ua
Контрольно-дисциплинарный комитет ФИФА лишил "Днепр" шести очков в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. Об этом сообщил офиициальный сайт национального чемпионата.

Данное решение было принято из-за наличия задолженностей. Украинский клуб не рассчитался с бывшими тренерами команды - ассистентами Хуанде Рамоса. Общая сумма долга перед испанскими специалистами составляет 900 000 евро.

Кроме того, ФИФА обязала "Днепр" выплатить 340 тысяч евро и проценты хорвату Николе Калиничу, который выступал за команду, но так и не получил часть зарплаты по контракту.

Если "Днепр" не погасит все долги, то в итоге размер штрафа может увеличиться до 21-24 очков.

Ранее по причине задолженности перед тренерами "Днепр" уже был наказан УЕФА - клуб на один сезон был лишен возможности играть в еврокубках и уступил свое место в Лиге Европы.

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Таким образом, в активе "Днепра" осталось всего 4 очка, после чего подопечные Дмитрия Михайленко опустились на 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.

По материалам: fpl.ua
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Тэги Днепр Премьер-лига ФИФА футбол
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2 комментария
  • Viktor Skeptik Сегодня, 16:12 Якісь не реальні суми отримують ці горе-спортсмени, і всі ці гроші вкрадені у злиденного народу, пора забрати клуби у олігархів і розвивати любительський спорт. Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Ярослав Хонда Сегодня, 15:43 Коломойский все равно деньги не отдаст. А на "Днепре" он уже давно поставил крест:) Ответить Цитировать Пожаловаться
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