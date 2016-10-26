"Днепр" лишен шести очков в Премьер-лиге

Днепровский клуб так и не решил проблему с долгами.

У "Днепра" осталось четыре очка football.ua

Контрольно-дисциплинарный комитет ФИФА лишилшести очков в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. Об этом сообщил офиициальный сайт национального чемпионата.

Данное решение было принято из-за наличия задолженностей. Украинский клуб не рассчитался с бывшими тренерами команды - ассистентами Хуанде Рамоса. Общая сумма долга перед испанскими специалистами составляет 900 000 евро.

Кроме того, ФИФА обязала "Днепр" выплатить 340 тысяч евро и проценты хорвату Николе Калиничу, который выступал за команду, но так и не получил часть зарплаты по контракту.

Если "Днепр" не погасит все долги, то в итоге размер штрафа может увеличиться до 21-24 очков.

Ранее по причине задолженности перед тренерами "Днепр" уже был наказан УЕФА - клуб на один сезон был лишен возможности играть в еврокубках и уступил свое место в Лиге Европы.

Таким образом, в активе "Днепра" осталось всего 4 очка, после чего подопечные Дмитрия Михайленко опустились на 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.