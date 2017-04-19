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Дисквалификация украинской биатлонистки Абрамовой отменена

19 апреля в 15:02

Спортсменку оправдал суд в Лозанне.

Абрамова
Абрамова была оправдана в суде
biathlon.com.ua
Дисквалификация биатлонистки сборной Украины Ольги Абрамовой отменена решением Спортивного арбитражного суда (CAS). Об этом сообщила Федерация биатлона Украины.

Суд удовлетворил апелляцию Абрамовой и отменил годичную дисквалификацию, причиной которой была положительная допинг-проба на мельдоний. При этом биатлонистка пропустила год до приостановления дисквалификации 31 января.

"Мы победили! Огромное спасибо и бесконечная благодарность Федерации биатлона Украины, моему личному тренеру Надежде Беловой, юристу Анне Бордюковой за веру, терпение, поддержку. Без вас не было бы этой победы", - написала Абрамова в Instagram.

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Напомним, ранее с украинского биатлониста Артема Тищенко были сняты обвинения в употреблении допинга.

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Тэги биатлон Абрамова допинг
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