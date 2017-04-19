Дисквалификация украинской биатлонистки Абрамовой отменена

Спортсменку оправдал суд в Лозанне.
Суд удовлетворил апелляцию Абрамовой и отменил годичную дисквалификацию, причиной которой была положительная допинг-проба на мельдоний. При этом биатлонистка пропустила год до приостановления дисквалификации 31 января.
"Мы победили! Огромное спасибо и бесконечная благодарность Федерации биатлона Украины, моему личному тренеру Надежде Беловой, юристу Анне Бордюковой за веру, терпение, поддержку. Без вас не было бы этой победы", - написала Абрамова в Instagram.
Напомним, ранее с украинского биатлониста Артема Тищенко были сняты обвинения в употреблении допинга.