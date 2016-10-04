Дисквалификация Шараповой сокращена до 15 месяцев

Российская теннисистка вернется на корт раньше, чем предполагалось изначально.

Шарапова добилась сокращения дисквалификации womenstennisblog.com

Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение сократить дисквалификацию россиянкиза нарушение антидопинговых правил до 15 месяцев.

Таким образом, теннисистка сможет вернуться на корт 26 апреля 2017 года. Ожидается, что Шарапова сыграет на одном из турниров в Праге или Рабате, где соревнования стартуют 1 мая.

Напомним, Шарапова 7 марта сделала заявление о том, что сдала положительный допинг-тест во время Australian Open. В ее допинг-пробе был обнаружен запрещенный к употреблению милдронат. В итоге теннисистка была дисквалифицирована на два года, поэтому ее возвращение ожидалось в январе 2018 года, когда теннисистке будет почти 31 год.

Шарапова является пятикратной чемпионкой турниров "Большого шлема", победительницей Итогового турнира WTA (2004), а также серебряным призером Олимпиады-2012.