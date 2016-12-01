Дисквалификация российских легкоатлетов продлится до февраля 2017 года

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) решила отложить рассмотрение данного вопроса на следующий год.

Российские легкоатлеты не смогут выступать на международных турнирах до февраля rsport.ru

Состоялась пресс-конференция инспекционной комиссии, которая была создана IAAF для разрешения. На встрече с журналистами стало известно, что вопрос восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) будет рассмотрен только в феврале 2017 года. Следовательно, изоляция российских легкоатлетов продлится минимум 14 месяцев.

"В январе мы намерены совершить рабочий визит в Россию. Потом мы подготовим доклад и представим его на февральском совете IAAF, который и будет решать вопрос о возможности восстановления членства ВФЛА. Я хотел бы отметить прогресс ВФЛА, который она проделала с июня этого года. Мы увидели их готовность к сотрудничеству с правоохранительными органами, в Думе был принят закон о противодействии склонению спортсменов к применению допинга", - сказал глава комиссии Руне Андерсен.

Напомним, 13 ноября 2015 года совет IAAF в связи с допинговым скандалом принял решение о временном отстранении российских спортсменов от участия в соревнованиях, которые проводятся под эгидой IAAF.

За отстранение российских легкоатлетов проголосовали 22 из 24 членов совета, против - всего один. Генеральный секретарь Всероссийской федерации легкой атлетики Михаил Бутов, который входит в совет IAAF, в данном голосовании не участвовал.

Дисквалификация означала, что спортсмены и обслуживающий персонал из России не имеют права принимать участие в международных соревнованиях под эгидой IAAF и Олимпийских Играх. Исключение было сделано лишь для прыгуньи в длину Дарьи Клишиной.

21 июля Арбитражный суд в Лозанне оставил в силе решение IAAF об отстранении российских легкоатлетов от участия в Олимпиаде в Рио. Решение CAS было принято единогласно, в результате чего сборная России отправилась в Бразилию не в полном составе.