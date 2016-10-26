"Динамо" - "Заря": видео онлайн-трансляция матча

Лидеры украинского футбола встретятся в матче национального Кубка.
Киевляне переживают кризис, сумев победить лишь дважды в последних десяти матчах. Судьба тренерского штаба Реброва может решиться уже в ближайших поединках, если команда не сумеет набрать форму и продолжит терять очки на всех фронтах.
Что касается луганчан, то подопечные Юрия Вернидуба не лучшим образом провели матч Лиги Европы против "Фейенорда" (0:1) на выезде, поэтому попытаются реабилитироваться в кубковой встрече с украинским грандом. При этом команды в последний раз встречались в сентябре, когда с минимальным счетом победил именно луганский коллектив.
Начало матча - в 19:00.
"Динамо" - "Заря"ZN.UA