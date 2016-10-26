"Динамо" - "Заря": видео онлайн-трансляция матча

Лидеры украинского футбола встретятся в матче национального Кубка.

"Динамо" и "Заря" снова сыграют на "Олимпийском" ua-football.com

Киевское "Динамо" и луганская "Заря" проведут матч в рамках 1/8 Кубка Украины.будут принимать участника Лиги Европы на "Олимпийском".

Киевляне переживают кризис, сумев победить лишь дважды в последних десяти матчах. Судьба тренерского штаба Реброва может решиться уже в ближайших поединках, если команда не сумеет набрать форму и продолжит терять очки на всех фронтах.

Что касается луганчан, то подопечные Юрия Вернидуба не лучшим образом провели матч Лиги Европы против "Фейенорда" (0:1) на выезде, поэтому попытаются реабилитироваться в кубковой встрече с украинским грандом. При этом команды в последний раз встречались в сентябре, когда с минимальным счетом победил именно луганский коллектив.

Начало матча - в 19:00.

"Динамо" - "Заря"