"Динамо" вышло в финал Кубка Украины

Киевский клуб разгромил "Николаев".

Ярмоленко оформил хет-трик ФК Динамо

В первом матче 1/2 финала Кубка Украинына выезде обыграло "Николаев" со счетом – 4:0.

Матч, как и ожидалось, прошел с полным преимуществом "Динамо". Еще в первом тайме подопечные Реброва не раз могли огорчить команду Первой лиги, однако киевлянам не хватало точности в завершающей стадии атак.

Когда, казалось, что первая половина завершиться ничьей, свое веское слова сказал Ярмоленко – капитан "Динамо" воспользовался ошибкой Чумака и расстрелял уже пустые ворота.

Стоит отметить, что после перерыва "Николаев" попытался отыграться, создав пару опасных моментов, но киевский клуб на линии ворот выручил Рудько.

А уже через несколько минут Кадар, великолепным ударом в падении через себя, убил интригу в матче. Завершил избиение "Николаева" Ярмоленко, который еще дважды поразил ворота хозяев поля.

"Николаев" – "Динамо" – 0:4

Голы: Ярмоленко, 45, 81 (пен), 90, Кадар, 62

"Николаев": Чумак, Сартина, Павлов, Назаренко, Кошелюк, Бессалов, Алексанов, Кулишенко, Куценко (Батюшин, 75), Ковалев, Морис (Морозов, 88)

"Динамо": Рудько, Кадар, Вида, Очигава, Морозюк, Рыбалка, Сидорчук (Буяльский, 64), Антунеш (Кравченко, 69), Ярмоленко, Яремчук, Цыганков

Напомним, обладателем Кубка Украины сезона 2015/2016 стал донецкий "Шахтер". Финал нынешнего розыгрыша состоится 17 мая в Харькове.

Второй финалист определится в поединке "Шахтера" и "Днепра".