"Динамо" вернет Яремчука из аренды - СМИ

Зимой форвард "Александрии" вернется в киевский клуб.

Яремчук выступает за "Александрию" Dynamo.kiev.ua

Киевское "Динамо" в зимнее межсезонье вернет Романа Яремчука из аренды. Об этом стало известно сайту Footboom.com.

20-летний нападающий, который является воспитанником "Динамо", перешел в "Александрию" на правах аренды этим летом и успел забить пять голов в дебютном для себя сезоне Премьер-лиги, а также один мяч в Кубке Украины.

Отмечается, что на зимних сборах "Динамо" Сергей Ребров предоставит нападающему шанс проявить себя.

Напомним, Яремчук стал автором уникального достижения. В матче против "Ворсклы" форвард забил самый быстрый гол в истории украинских чемпионатов.