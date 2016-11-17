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"Динамо" вернет Яремчука из аренды - СМИ

17 ноября в 11:34

Зимой форвард "Александрии" вернется в киевский клуб.

Роман Яремчук
Яремчук выступает за "Александрию"
Dynamo.kiev.ua
Киевское "Динамо" в зимнее межсезонье вернет Романа Яремчука из аренды. Об этом стало известно сайту Footboom.com.

20-летний нападающий, который является воспитанником "Динамо", перешел в "Александрию" на правах аренды этим летом и успел забить пять голов в дебютном для себя сезоне Премьер-лиги, а также один мяч в Кубке Украины.

Отмечается, что на зимних сборах "Динамо" Сергей Ребров предоставит нападающему шанс проявить себя.

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Напомним, Яремчук стал автором уникального достижения. В матче против "Ворсклы" форвард забил самый быстрый гол в истории украинских чемпионатов.

По материалам: footboom.com
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Тэги Яремчук Динамо Ребров Александрия
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