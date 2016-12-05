"Динамо" уклонилось от уплаты налогов в особо крупных размерах - СМИ

Руководство киевлян могло скрывать реальные зарплаты футболистов.

Руководство "Динамо" подозревают в финансовых махинациях ФК Динамо

могло уклониться от уплаты налогов, сумма которых оценивается десятками миллионов долларов. Об этом сообщает "Эспресо.TV".

Согласно справке об официальных доходах игроков и тренеров клуба, которая оказалась в руках журналистов, "Динамо" с 2013-го по 2015-й год платило футболистам зарплату порядка 200 тысяч гривен в год. За три года киевский клуб выплатил 15,4 млн грн официальной зарплаты, из которых в государственный бюджет поступило 2,3 млн грн налогов.

При этом реальная зарплата игроков столичного гранда может составлять 700-800 тысяч долларов в год. В таком случае клуб платит меньше 1% от доходов спортсменов. Общая сумма, которая так и не попала в казну государства, за указанный период может составить порядка 30 млн долларов, а за последние 10 лет - 100 млн долларов.

При этом зарплату футболисты полуали через офшорную компанию Newport Management LTD. Если вина клуба будет признана, то игрокам, тренерам и руководству киевлян грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти лет по статье 212 Криминального Кодекса Украины "Уклонение от уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей" п.2 (в особо крупных размерах).

Напомним, ранее сообщалось, что лидер "Динамо" Андрей Ярмоленко является самом высокооплачиваемым футболистом Премьер-лиги.