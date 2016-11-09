"Динамо" следит за защитником из Мали и форвардом из Южной Кореи

В селекционной службе киевского клуба рассказали о возможных трансферах киевлян.
"Основной упор попытаемся сделать на молодежь, но не на зеленых ребят без опыта на европейской арене… А на перспективных игроков, которые уже где-то сумели себя показать. Первый - защитник сборной Мали и "Лилля" Юссуф Коне. Парень смотрится очень прилично для своих лет. Ну и корейский форвард из австрийского чемпионата Хван Хи Чхан. Двадцать лет парню, забил недавно два мяча в Лиге Европы.
Также просматриваем матчи еще нескольких ребят из Европы и одного из чемпионата Венгрии. Но это уже совсем не перспективу. Им по 17-19 лет, опыта маловато", - сказал Бессонов в интервью W-n.com.ua.
Напомним, ранее в СМИ сообщалось о том, что английский "Сандерленд" интересуется защитником "Динамо" Домагоем Видой.Dynamo.kiev.ua