"Динамо" следит за защитником из Мали и форвардом из Южной Кореи

В селекционной службе киевского клуба рассказали о возможных трансферах киевлян.

Хван Хи Чхан играет за "Зальцбург" ESPN

Селекционер "Динамо" Владимир Бессонов рассказал о возможных новичках команды. Среди трансферных целей "Динамо" - игроки из Мали и Южной Кореи.

"Основной упор попытаемся сделать на молодежь, но не на зеленых ребят без опыта на европейской арене… А на перспективных игроков, которые уже где-то сумели себя показать. Первый - защитник сборной Мали и "Лилля" Юссуф Коне. Парень смотрится очень прилично для своих лет. Ну и корейский форвард из австрийского чемпионата Хван Хи Чхан. Двадцать лет парню, забил недавно два мяча в Лиге Европы.

Также просматриваем матчи еще нескольких ребят из Европы и одного из чемпионата Венгрии. Но это уже совсем не перспективу. Им по 17-19 лет, опыта маловато", - сказал Бессонов в интервью W-n.com.ua. Читайте также: Милевский готов вернуться в "Динамо"

Напомним, ранее в СМИ сообщалось о том, что английский "Сандерленд" интересуется защитником "Динамо" Домагоем Видой.