"Динамо" – "Шахтер": лучшие фото матча

"Горняки" одержали минимальную победу.
21 апреля в рамках 26-го тура украинской Премьер-лиги состоялся матч киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера", в котором победу праздновали гости.
Дончане сумели забить единственный гол уже на 12-й минуте, когда Тайсон совершил подачу с фланга, которую головой замкнул Феррейра. Перед этим эпизодом гол забил Ярмоленко, но сделал это лидер "Динамо" из положения вне игры.
В целом дончане действовали более уверенно, несмотря на статус гостей, поэтому у команды Сергея Реброва было минимум моментов для взятия ворот дончан. Победа позволила "Шахтеру" укрепить лидерство в турнирной таблице, увеличив отрыв от "Динамо" до 14 очков.
"Динамо" - "Шахтер": обзор матча, видео гола Феррейры.ZN.UA