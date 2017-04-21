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"Динамо" - "Шахтер": анонс, где смотреть матч 21 апреля

21 апреля в 10:10

На "Олимпийском" состоится встреча украинских грандов.

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"Динамо" попытается сократить отставание от "Шахтера"
podrobnosti.ua
Сегодня, 21 апреля, в Киеве состоится поединок 26-го тура украинской Премьер-лиги, в котором "Динамо" примет дома донецкий "Шахтер".

После 24-х туров в турнирной таблице лидирует "Шахтер", опережая "Динамо" на 11 очков. В нынешнем розыгрыше чемпионата Украины команды уже успели встретиться дважды. В сентябре в Харькове была зафиксирована ничья - 1:1, а в декабре в Киеве "Шахтер" одержал победу со счетом 4:3.

"Горняки", если оценивать ситуацию объективно, находятся к титулу гораздо ближе действующих чемпионов, однако интрига может возродиться, если подопечные Сергея Реброва смогут победить. При этом дончане впервые столкнутся с новой тактикой "Динамо" - тремя защитниками, а также Андреем Ярмоленко, который теперь действует не на фланге, а под нападающим.

"Динамо" - "Шахтер"
Пятница, 21 апреля, НСК "Олимпийский", 20:00
Прямая трансляция: "2+2", ZN.UA
Арбитр - Константин Труханов (Харьков)

Ориентировочные составы:

"Динамо": Коваль, Пантич, Вида, Кадар, Морозюк, Сидорчук, Шепелев, Антунеш, Ярмоленко, Гармаш, Беседин

"Шахтер": Пятов, Срна, Кучер, Ракицкий, Исмаили, Степаненко, Коваленко, Марлос, Тайсон, Бернард, Бланко Лещук

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Напомним, букмекеры считают "Шахтер" фаворитом предстоящего поединка в Киеве.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Шахтер Динамо футбол УПЛ
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