"Динамо" - "Шахтер": анонс, где смотреть матч 21 апреля

На "Олимпийском" состоится встреча украинских грандов.

"Динамо" попытается сократить отставание от "Шахтера" podrobnosti.ua

Сегодня, 21 апреля, в Киеве состоится поединок, в котором "Динамо" примет дома донецкий "Шахтер".

После 24-х туров в турнирной таблице лидирует "Шахтер", опережая "Динамо" на 11 очков. В нынешнем розыгрыше чемпионата Украины команды уже успели встретиться дважды. В сентябре в Харькове была зафиксирована ничья - 1:1, а в декабре в Киеве "Шахтер" одержал победу со счетом 4:3.

"Горняки", если оценивать ситуацию объективно, находятся к титулу гораздо ближе действующих чемпионов, однако интрига может возродиться, если подопечные Сергея Реброва смогут победить. При этом дончане впервые столкнутся с новой тактикой "Динамо" - тремя защитниками, а также Андреем Ярмоленко, который теперь действует не на фланге, а под нападающим.

"Динамо" - "Шахтер"

Пятница, 21 апреля, НСК "Олимпийский", 20:00

Прямая трансляция: "2+2", ZN.UA

Арбитр - Константин Труханов (Харьков)

Ориентировочные составы:

"Динамо": Коваль, Пантич, Вида, Кадар, Морозюк, Сидорчук, Шепелев, Антунеш, Ярмоленко, Гармаш, Беседин

"Шахтер": Пятов, Срна, Кучер, Ракицкий, Исмаили, Степаненко, Коваленко, Марлос, Тайсон, Бернард, Бланко Лещук

Напомним, букмекеры считают "Шахтер" фаворитом предстоящего поединка в Киеве.