"Динамо" пытается подписать нападающего польской "Легии" - СМИ

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Киевский клуб хочет усилить атаку с помощью швейцарца.

Прийович может переехать в Украину Dynamo.kiev.ua

заинтересовано в услугах форварда польской "Легии" Александара Прийовича. Об этом сообщило издание Przeglad Sportowy.

По данным источника, Прийович был близок к переходу в греческий ПАОК за 2 миллиона евро, но в итоге киевляне предложили больше.

26-летний швейцарец ранее выступал за целый ряд европейских команд, а в "Легию" перешел летом 2015 года из турецкого "Булоспора" за 500 тысяч евро. В текущем сезоне на счету Прийовича 24 матча и 8 голов во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что "Динамо" сделало предложение польскому "Леху" по поводу трансфера венгерского футболиста Тамаша Кадара. Перед этим появилась информация, что гвинейский полузащитник "Райо Вальекано" Ласс Бангура также попал в сферу интересов киевского клуба.

Напомним, президент чемпионов Украины Игорь Суркис сообщил о том, что пригласить в "Динамо" сильных легионеров сейчас невозможно.