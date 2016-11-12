"Динамо" просматривает ивуарийского защитника

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Гогуа уже провел тайм за "Динамо" Tribuna.com

На просмотр вприбыл центральный защитник Седрик Гогуа, который является игроком сербского "Партизана". Об этом сообщает Tribuna.com.

Подопечные Сергея Реброва провели товарищеский матч против "Милсами" и одержали победу со счетом 6:0, а 22-летний Гогуа вышел на поле во втором тайме вместо Зураба Очигавы. Стоит отметить, что украинский клуб не внес футболиста в протокол матча. Агентом африканца является Дмитрий Селюк.

Ранее в СМИ сообщалось о том, что английский "Сандерленд" интересуется защитником "Динамо" Домагоем Видой, поэтому клубу может потребоваться замена хорвату.

В текущем сезоне Гогуа провел 17 матчей за "Партизан" во всех турнирах. После переезда в Европу защитник выступал за финские СИК и "Керхо 07".

Напомним, ранее сообщалось, что "Динамо" следит за защитником "Лилля" Юссуфом Коне и форвардом из австрийского чемпионата Хван Хи Чханом.