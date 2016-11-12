"Динамо" просматривает ивуарийского защитника

Киевляне могут подписать футболиста из чемпионата Сербии.
Подопечные Сергея Реброва провели товарищеский матч против "Милсами" и одержали победу со счетом 6:0, а 22-летний Гогуа вышел на поле во втором тайме вместо Зураба Очигавы. Стоит отметить, что украинский клуб не внес футболиста в протокол матча. Агентом африканца является Дмитрий Селюк.
Ранее в СМИ сообщалось о том, что английский "Сандерленд" интересуется защитником "Динамо" Домагоем Видой, поэтому клубу может потребоваться замена хорвату.
В текущем сезоне Гогуа провел 17 матчей за "Партизан" во всех турнирах. После переезда в Европу защитник выступал за финские СИК и "Керхо 07".
Напомним, ранее сообщалось, что "Динамо" следит за защитником "Лилля" Юссуфом Коне и форвардом из австрийского чемпионата Хван Хи Чханом.Tribuna.com