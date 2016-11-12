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"Динамо" просматривает ивуарийского защитника

12 ноября в 15:53

Киевляне могут подписать футболиста из чемпионата Сербии.

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Гогуа уже провел тайм за "Динамо"
Tribuna.com
На просмотр в киевское "Динамо" прибыл центральный защитник Седрик Гогуа, который является игроком сербского "Партизана". Об этом сообщает Tribuna.com.

Подопечные Сергея Реброва провели товарищеский матч против "Милсами" и одержали победу со счетом 6:0, а 22-летний Гогуа вышел на поле во втором тайме вместо Зураба Очигавы. Стоит отметить, что украинский клуб не внес футболиста в протокол матча. Агентом африканца является Дмитрий Селюк.

Ранее в СМИ сообщалось о том, что английский "Сандерленд" интересуется защитником "Динамо" Домагоем Видой, поэтому клубу может потребоваться замена хорвату.

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В текущем сезоне Гогуа провел 17 матчей за "Партизан" во всех турнирах. После переезда в Европу защитник выступал за финские СИК и "Керхо 07".

Напомним, ранее сообщалось, что "Динамо" следит за защитником "Лилля" Юссуфом Коне и форвардом из австрийского чемпионата Хван Хи Чханом.

По материалам: Tribuna.com
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Тэги Динамо Гогуа футбол Премьер-лига
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