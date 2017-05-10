"Динамо" просит у "Валенсии" 15 млн евро за Ярмоленко - СМИ

Лидер "Динамо" может продолжить карьеру в Испании.

Контракт Ярмоленко с "Динамо" истекает летом 2020 года ФК Динамо

Полузащитник киевского "Динамо"интересен испанской "Валенсии", сообщает Capital Deporte.

"Динамо" оценивает игрока в более чем 15 млн евро. Также проблемой для испанского клуба может стать зарплата Ярмоленко.

Отметим, что скауты испанского клуба уже побывали на матче чемпионата Украины "Шахтер" – "Динамо". Об этом сообщал агент футболиста Александр Панков.

В текущем сезоне форвард провёл в чемпионате Украины 24 матча, в которых забил 12 голов и сделал 7 голевых передач.

Трудовое соглашение Ярмоленко с "Динамо" истекает летом 2020 года. Он был приобретен киевлянами у "Десны" летом 2007-го за 250 тысяч евро, и с того времени сумел стать лидером "бело-синих".

Напомним, Андрей Ярмоленко был признан лучшим футболистом Украины по итогам 2016 года.