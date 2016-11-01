"Динамо" повторно уступило "Бенфике" в Лиге чемпионов

Киевляне остаются на последнем месте в своей группе.

Сальвио принес победу "Бенфике" с пенальти football.ua

Киевское "Динамо" на выездев рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Украинская команда потерпела второе подряд поражение и имеет минимальные шансы на выход в еврокубковую весну.

В первом тайме у динамовцев практически ничего не получалось в атаке, тогда как португальцы чаще владели мячом и несколько раз могли выходить вперед. Лишь в концовке Вида пробивал головой после скидки Гонсалеса, но мяч прошел над перекладиной ворот соперника. Перед самым перерывом Вида в собственной штрафной держал за корпус Луизао, судья увидел это и назначил пенальти - с точки хозяев вывел вперед Сальвио.

После перерыва практически сразу Гедеш мог удваивать преимущество "Бенфики", однако дальним ударом сотряс перекладину ворот Рудько. Самым реальным шансом для динамовцев был эпизод на 67-й минуте, когда Гонсалес вышел один на один с Эдерсоном и заработал пенальти. Мораес пробивал с точки в нижний левый угол, но переиграть вратаря не сумел. Сергей Ребров по ходу второй половины игры провел ряд замен, но они не повлияли на развитие событий. "Бенфика" повторно побеждает "Динамо".

"Бенфика" - "Динамо" - 1:0

Гол: Сальвио, 45+2 (пен)

"Бенфика": Эдерсон, Семедо, Луизао, Нильссон-Линделоф, Гримальдо, Пицци, Фейса (Самарис, 59), Сальвио, Гедеш (Алмейда, 87), Серви, Митроглу (Хименес, 70)

"Динамо": Рудько, Морозюк, Хачериди, Вида, Макаренко, Рыбалка, Сидорчук (Ориховский, 76), Буяльский (Громов, 87), Цыганков (Беседин, 61), Гонсалес, Мораес

Предупреждения: Самарис - Гонсалес, Морозюк, Макаренко, Вида, Рыбалка, Хачериди

На 68-й минуте Мораес не реализовал пенальти (вратарь)

Напомним, в прошлом туре Лиги чемпионов "Динамо" уступило "Бенфике" на "Олимпийском".