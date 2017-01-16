"Динамо" отправилось на сборы с Гладким, но без Мякушко

"Динамо" вылетело из Киева в Испанию на учебно-тренировочный сбор.
Отметим, что в списке отсутствует Сергей Мякушко, зато вместе с командой на сборы отправился нападающий Александр Гладкий.
23-летний Мякушко провел 15 матчей и забил 13 голов в первенстве молодежных команд.
На счету Гладкого восемь матчей в УПЛ, в которых он отличился двумя результативными передачами.
Всего Сергей Ребров вызвал на сбор 29 игроков:
Вратари: Рудько, Коваль, Бущан, Маханьков;
Защитники: Морозюк, Вида, Антунеш, Хачериди, Лукьянчук, Тымчик, Бурда, Очигава, Михайличенко;
Полузащитники: Ярмоленко, Сидорчук, Буяльский, Гонсалес, Громов, Федорчук, Гармаш, Рыбалка, Корзун, Цыганков, Ореховский, Шепелев;
Нападающие: Мораес, Беседин, Яремчук, Гладкий.
Уже в Испании к "Динамо" присоединятся Домагой Вида, Виторину Антунеш, Дерлис Гонсалес и Жуниор Мораес.
Ранее главный тренер "Динамо" Сергей Ребров сообщил, что у Гладкого еще будет шанс остаться в киевском клубе.ФК Динамо