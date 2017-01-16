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"Динамо" отправилось на сборы с Гладким, но без Мякушко

16 января в 17:22

"Динамо" вылетело из Киева в Испанию на учебно-тренировочный сбор.

Александр Гладкий
Гладкий постарается закрепиться в "Динамо"
ФК Динамо
Киевское "Динамо" начало подготовку к весенней части чемпионата испанским сбором. Об этом сообщает официальный сайт чемпиона Украины.

Отметим, что в списке отсутствует Сергей Мякушко, зато вместе с командой на сборы отправился нападающий Александр Гладкий.

23-летний Мякушко провел 15 матчей и забил 13 голов в первенстве молодежных команд.

На счету Гладкого восемь матчей в УПЛ, в которых он отличился двумя результативными передачами.

Всего Сергей Ребров вызвал на сбор 29 игроков:

Вратари: Рудько, Коваль, Бущан, Маханьков;

Защитники: Морозюк, Вида, Антунеш, Хачериди, Лукьянчук, Тымчик, Бурда, Очигава, Михайличенко;

Полузащитники: Ярмоленко, Сидорчук, Буяльский, Гонсалес, Громов, Федорчук, Гармаш, Рыбалка, Корзун, Цыганков, Ореховский, Шепелев;

Нападающие: Мораес, Беседин, Яремчук, Гладкий.

Уже в Испании к "Динамо" присоединятся Домагой Вида, Виторину Антунеш, Дерлис Гонсалес и Жуниор Мораес.

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Ранее главный тренер "Динамо" Сергей Ребров сообщил, что у Гладкого еще будет шанс остаться в киевском клубе.

По материалам: ФК Динамо
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Тэги Гладкий Динамо Мякушко
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