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"Динамо" надолго потеряло Данило Силву

17 сентября в 17:26

Также на индивидуальном лечении сейчас находится Ярмоленко.

Данило Силва
Данило Силва проходит интенсивное лечение
ФК Динамо
Защитник "Динамо" Данило Силва выбыл на длительный срок из-за травмы, полученной в матче против "Шахтера". Об этом сообщил врач киевского клуба Леонид Миронов.

"Он проходит интенсивное лечение. Плюс реабилитация с бразильским физиотерапевтом. Мы заключили с ним предварительное трудовое соглашение на три месяца по просьбе наших бразильских футболистов", - сказал Миронов.

При этом точные сроки восстановления бразильского футболиста официальный сайт "Динамо" не сообщает, подчеркивая лишь, что защитник "выбыл надолго".

Также "Динамо" временно осталось без Андрея Ярмоленко. Он, вероятно, пропустит ближайший матч киевлян против "Зари".

"У Ярмоленко снова возникла проблема со спиной - появились боли в пояснично-крестцовом отделе позвоночника. Это рецидив старой травмы, поэтому Андрей сейчас находится на индивидуальном лечении и реабилитации, а также тренируется по отдельной программе. Ему дали паузу на пару дней, и мы интенсивно его лечим. Андрей занимается только в бассейне, проходит курс физиотерапии, массаж, медикаментозное лечение", - подчеркнул Миронов.

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Напомним, ранее на месяц остался без Дарио Срны донецкий "Шахтер". Хорват также получил травму в матче "Шахтера" и "Динамо".

По материалам: ФК Динамо
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Тэги Динамо Данило Силва Ярмоленко травма Шахтер
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