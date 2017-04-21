"Динамо" минимально уступило "Шахтеру" в Киеве

"Горняки" увеличили отрыв от столичного гранда.
Дончане сумели забить единственный гол уже на 12-й минуте, когда Тайсон совершил подачу с фланга, которую головой замкнул Феррейра. Перед этим эпизодом гол забил Ярмоленко, но сделал это лидер "Динамо" из положения вне игры.
В целом дончане действовали более уверенно, несмотря на статус гостей, поэтому у команды Сергея Реброва было минимум моментов для взятия ворот дончан. Победа позволила "Шахтеру" укрепить лидерство в турнирной таблице, увеличив отрыв от "Динамо" до 14 очков.
"Динамо" - "Шахтер" - 0:1
Голы: Феррейра, 12
"Динамо": Коваль, Вида, Пантич, Кадар (Очигава, 82), Морозюк, Сидорчук (Рыбалка, 66), Шепелев, Антунеш, Ярмоленко, Гармаш (Цыганков, 66), Беседин
"Шахтер": Пятов, Срна, Кучер, Ракицкий, Исмаили, Степаненко, Коваленко (Малышев, 80), Марлос, Тайсон (Дентиньо, 90), Бернард, Феррейра (Кривцов, 90+3)
Предупреждения: Морозюк, Сидорчук, Гармаш - Марлос, Феррейра
Напомним, завтра, 22 апреля, "Александрия" сыграет с "Олимпиком", а "Днепр" встретится с "Ворсклой".ZN.UA