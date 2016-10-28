"Динамо" Лобановского включено в рейтинг лучших команд всех времен

Команда образца 1985-1987 годов заняла в рейтинге двадцатое место.
Напомним, в этот период "Динамо" дважды становилось чемпионом СССР, выиграло два Кубка СССР, два Суперкубка СССР, а на международной арене завоевало Кубок обладателей кубков и доходило до полуфинала Кубка чемпионов. Также издание отмечает гений Валерия Лобановского, который "подходил к футболу как к игре в шахматы".
Топ-10 лучших клубов мира всех времен
10. Сборная Венгрии 1950-1956
9. "Сантос" (Бразилия) 1955-1968
8. "Интер" (Италия) 1962-1967
7. Сборная Испании 2007-2012
6. "Ливерпуль" (Англия) 1975-1984
5. "Барселона" (Испания) 2008-2011
4. "Реал" Мадрид (Испания) 1955-1960
3. "Милан" (Италия) 1987-1991
2. Сборная Бразилии 1970
1. "Аякс" (Нидерланды) 1965-1973
Напомним, ранее "Шахтер" и "Динамо" вошли в сотню клубов с наибольшим доходом от продажи игроков.fourfourtwo.com