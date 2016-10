"Динамо" Лобановского включено в рейтинг лучших команд всех времен

Команда образца 1985-1987 годов заняла в рейтинге двадцатое место.

Лобановский приводил "Динамо" к победе в КОК

Авторитетный портал Four Four Two составил рейтинг пятидесяти лучших футбольных команд всех времен. В топ-20 рейтинга попало киевское "Динамо" образца 1985-1987 годов. Команда, которую возглавлял Валерий Лобановский, заняла в рейтинге двадцатое место.

Напомним, в этот период "Динамо" дважды становилось чемпионом СССР, выиграло два Кубка СССР, два Суперкубка СССР, а на международной арене завоевало Кубок обладателей кубков и доходило до полуфинала Кубка чемпионов. Также издание отмечает гений Валерия Лобановского, который "подходил к футболу как к игре в шахматы".

Топ-10 лучших клубов мира всех времен

10. Сборная Венгрии 1950-1956

9. "Сантос" (Бразилия) 1955-1968

8. "Интер" (Италия) 1962-1967

7. Сборная Испании 2007-2012

6. "Ливерпуль" (Англия) 1975-1984

5. "Барселона" (Испания) 2008-2011

4. "Реал" Мадрид (Испания) 1955-1960

3. "Милан" (Италия) 1987-1991

2. Сборная Бразилии 1970

1. "Аякс" (Нидерланды) 1965-1973

