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"Динамо" - "Карпаты": видео онлайн-трансляция матча

29 октября в 17:00

Киевляне попытаются вернуть вторую строчку в турнирной таблице.

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"Динамо" и "Карпаты" сыграют на "Олимпийском"
ua-football.com
Сегодня, 29 октября, состоится матч 13-го тура украинской Премьер-лиги, в котором киевское "Динамо" будет принимать львовские "Карпаты".

Подопечные Сергея Реброва переживают кризис, не сумев обыграть в прошлом туре "Александрию" (1:1). Теперь столичный клуб находится на третьем месте, отставая от луганской "Зари" на два очка, поэтому права на ошибку у команды нет. При этом "Динамо" не поможет Андрей Ярмоленко, который восстанавливается после травмы колена.

"Карпаты" пока также переживают не лучшие времена и являются аутсайдерами чемпионата, имея в своем активе одно очко. Львовяне получили нового главного тренера Олега Дулуба, которому необходимо время для построения новой команды.

Начало матча - в 19:30

"Динамо" - "Карпаты"

По материалам: ZN.UA
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Тэги Премьер-лига Динамо Карпаты онлайн футбол
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