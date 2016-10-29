"Динамо" - "Карпаты": видео онлайн-трансляция матча

Киевляне попытаются вернуть вторую строчку в турнирной таблице.
Подопечные Сергея Реброва переживают кризис, не сумев обыграть в прошлом туре "Александрию" (1:1). Теперь столичный клуб находится на третьем месте, отставая от луганской "Зари" на два очка, поэтому права на ошибку у команды нет. При этом "Динамо" не поможет Андрей Ярмоленко, который восстанавливается после травмы колена.
"Карпаты" пока также переживают не лучшие времена и являются аутсайдерами чемпионата, имея в своем активе одно очко. Львовяне получили нового главного тренера Олега Дулуба, которому необходимо время для построения новой команды.
Начало матча - в 19:30
"Динамо" - "Карпаты"ZN.UA