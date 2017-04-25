Топ Новости
<
>

"Динамо" интересуется защитником "Трабзонспора" – СМИ

25 апреля в 20:43

Киевский клуб продолжает искать усиление в оборонительную линию.

123
Основным конкурентом "Динамо" является "Краснодар"
football.ua
"Динамо" интересуется центральным защитником "Трабзонспора" Угуром Демироком, сообщает FootballHub.

У 28-летнего футболиста летом 2018 года заканчивается контракт и клуб готов продать его за 3 миллиона евро. Демирок в 23-х матчах чемпионата Турции забил 5 голов и отдал одну голевую передачу.

В последнем матче турецкого первенства Демирок  был капитан "Трабзонспора". Также за Демироком пристально следит российский "Краснодар".

За свою карьеру игрок выступал в "Галатасарае", "Газиантепспоре", "Истанбулспоре", "Бейлербеи", "Карталспоре", "Акхисар Беледийе", "Трабзонспоре" и "Османлыспоре". На счету футболиста также 2 матча за сборную Турции.

Отметим, что нынешней зимой киевский клуб уже покинули бразильский нападающий Мораес, который продолжит карьеру в Китае на правах аренды и поляк Лукаш Теодорчик, которого выкупил "Андерлехт"

Также "Динамо" расторгло контракт с еще одним бразильским футболистом Данило Силвой. Правый защитник получил статус свободного агента и покинул клуб.

Читайте также: Защитник "Динамо" Хачериди пропустит остаток сезона

Ранее сообщалось, что "Динамо" намерено подписать защитника "Олимпиакоса" Мануэла да Кошту.

По материалам: football.ua
Читайте также
Тэги Динамо защита футбол Турция
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.67
EUR 28.94
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...