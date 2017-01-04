"Динамо" интересуется полузащитником "Райо Вальекано" - СМИ

Сергей Ребров намерен приобрести футболиста на позицию Андрея Ярмоленко.

Трансферная стоимось Бангура оценивается в 1,8 млн евро ESPN

сделало предложение испанскому "Райо Вальекано" по полузащитнику Лассане Бангуре. Об этом сообщает Onda Deportiva.

Также правый вингер заинтересовал еще и "Бордо", "Антальяспор" и китайский клуб. Ранее 24-летний гвинеец выступал за "Реймс" и "Гранаду". В нынешнем сезоне Бангура провел в Примере девять матчей, в которых результативными действиями не отметился.

Авторитетный интернет-ресурс transfermarkt оценивает 24-летнего правого атакующего хавбека в 1,8 миллиона евро. Отметим, что на этой позиции в команде Сергея Реброва играет Андрей Ярмоленко.

Этим киевский клуб не ограничился и послал запрос в польский "Лех" о трансфере защитника Тамаша Кадара, сообщает польский журналист Кшиштоф Становски.

Кадар отыграл на Евро-2016 за сборную Венгрии 3 матча. В нынешнем сезоне польского чемпионата Кадар провел 17 матчей.

Напомним, ранее президент чемпионов Украины Игорь Суркис сообщил о том, что пригласить в "Динамо" сильных легионеров сейчас невозможно.