"Динамо" интересуется игроком сборной Швеции – СМИ

Киевский клуб продолжает искать усиление.

На счету Классона восемь матчей за сборную Швеции Динамомания

интересуется полузащитником "Эльфсборга" Виктором Классоном, сообщает Expressen. 25-летним полузащитником также интересуются московский ЦСКА, "Верона" и "АЗ".

"У нас есть много запросов по поводу Виктора, но пока мы не ведем никаких переговоров", - сказал один из руководителей "Эльфсборга" Стефан Андреассон.

Отметим, что Классон провел восемь матчей за сборную Швеции, в которых отличился одним результативным ударом.

Ранее сообщалось, что "Динамо" сделало предложение польскому "Леху" по поводу трансфера венгерского футболиста Тамаша Кадара.

Перед этим появилась информация, что гвинейский полузащитник "Райо Вальекано" Ласс Бангура также попал в сферу интересов киевского клуба.

Напомним, президент чемпионов Украины Игорь Суркис сообщил о том, что пригласить в "Динамо" сильных легионеров сейчас невозможно.