"Динамо" и "Ворскла" - самые волевые команды сезона в Премьер-лиге

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Киевляне и полтавчане чаще других команд демонстрировали характер в борьбе за результат.

В активе "Динамо" три волевые победы football.ua

Киевское "Динамо" и полтавская "Ворскла" являются самыми волевыми командами в текущем розыгрыше

В нынешнем сезоне подопечные Сергея Реброва трижды сумели одержать итоговую победу после того, как соперник первым вышел вперед. По два раза в аналогичной ситуации три очка удавалось взять "Александрии", "Олимпику" и "Черноморцу".

Кроме того, самой волевой командой по количеству добытых ничьих является "Ворскла". Полтавчане четырежды сумели свести к ничейному исходу поединки, в которых соперник вел в счете.

Напомним, вчера, 3 декабря, "Динамо" и "Ворскла" встречались в рамках 17-го тура Премьер-лиги. Полтавчане уступали со счетом 0:2, но в итоге сумели сравнять счет.