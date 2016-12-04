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"Динамо" и "Ворскла" - самые волевые команды сезона в Премьер-лиге

4 декабря в 11:20

Киевляне и полтавчане чаще других команд демонстрировали характер в борьбе за результат.

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В активе "Динамо" три волевые победы
football.ua
Киевское "Динамо" и полтавская "Ворскла" являются самыми волевыми командами в текущем розыгрыше Премьер-лиги.

В нынешнем сезоне подопечные Сергея Реброва трижды сумели одержать итоговую победу после того, как соперник первым вышел вперед. По два раза в аналогичной ситуации три очка удавалось взять "Александрии", "Олимпику" и "Черноморцу".

Кроме того, самой волевой командой по количеству добытых ничьих является "Ворскла". Полтавчане четырежды сумели свести к ничейному исходу поединки, в которых соперник вел в счете.

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Напомним, вчера, 3 декабря, "Динамо" и "Ворскла" встречались в рамках 17-го тура Премьер-лиги. Полтавчане уступали со счетом 0:2, но в итоге сумели сравнять счет.

По материалам: Tribuna.com
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Тэги футбол Премьер-лига Динамо Ворскла
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