"Динамо" и "Ворскла" - самые волевые команды сезона в Премьер-лиге

Киевляне и полтавчане чаще других команд демонстрировали характер в борьбе за результат.
В нынешнем сезоне подопечные Сергея Реброва трижды сумели одержать итоговую победу после того, как соперник первым вышел вперед. По два раза в аналогичной ситуации три очка удавалось взять "Александрии", "Олимпику" и "Черноморцу".
Кроме того, самой волевой командой по количеству добытых ничьих является "Ворскла". Полтавчане четырежды сумели свести к ничейному исходу поединки, в которых соперник вел в счете.
Напомним, вчера, 3 декабря, "Динамо" и "Ворскла" встречались в рамках 17-го тура Премьер-лиги. Полтавчане уступали со счетом 0:2, но в итоге сумели сравнять счет.Tribuna.com