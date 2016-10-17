"Динамо" и "Бенфику" рассудит испанец

Киевляне проведут матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Борбалан дважды судил матчи "Динамо" sport.es/es

УЕФА назвал имена арбитров, которые будут работать на поединке группового этапа Лиги чемпионов между "Динамо" и португальской "Бенфикой".

Главным арбитром матча назначен испанец Давид Фернандес Борбалан. Помогать ему будут также испанские арбитры: судьи на линиях - Рауль Кабанеро Мартинес и Роберто Алонсо Фернандес, дополнительные ассистенты - Хавьер Эстрада Фернандес и Хуан Мартинес Мунуера.

43-летний Борбалан судит матчи испанской Примеры с 2004 года, а арбитром ФИФА является с 2010-го. С "Динамо" он пересекался дважды. В прошлом году Борбалан судил матч группового этапа Лиги чемпионов "Маккаби" - "Динамо", который завершился победой киевлян со счетом 2:0. А в 2011 году работал на матче квалификации ЛЧ "Динамо" - "Рубин" (0:2).

Напомним, после двух туров группового этапа ЛЧ "Динамо" набрало 1 очко. Столько же баллов и в активе у "Бенфики". Читайте также: Киевское "Динамо" сыграло вничью с "Бешикташем" в Лиге чемпионов

Матч "Динамо" - "Бенфика" состоится в среду, 19 октября. Начало встречи - в 21.45.