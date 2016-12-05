"Динамо" - "Бешикташ": букмекеры отдают предпочтение турецкой команде

Киевляне считаются аутсайдерами домашнего поединка в Лиге чемпионов.

"Динамо" считается аутсайдером домашнего матча football.ua

Завтра, 6 декабря,проведет заключительный матч Лиги чемпионов против турецкого "Бешикташа" на "Олимпийском".

Букмекеры считают, что "Динамо" на домашней арене не сможет добиться положительного результата. Так, коэффициент на победу киевлян - 2,95, а на ничью - 3,30. В то же время выездная победа "Бешикташа" оценивается коэффициентом 2,44. Самым вероятным счетом считается победа гостей поля со счетом 1:0 или ничья - 1:1.

Ранее стало известно, что поединок рассудит шотландская бригада арбитров во главе с Крэйгом Томсон. Помогать ему будут ассистенты Дэвид Макгичи и Алан Малванни, а также рефери за воротами Кевин Кленси и Эндрю Даллас. Четвертый судья - Дуглас Поттер.

Напомним, "Динамо" после пяти туров имеет два очка в активе и занимает последнее место в группе B, досрочно потеряв шансы на продолжение борьбы в еврокубках.