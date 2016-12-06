"Динамо" - "Бешикташ": анонс, где смотреть матч 6 декабря

Киевляне проведут заключительный еврокубковый матч в текущем сезоне.

"Динамо" уже не претендует на выход из группы football.ua

Сегодня, 6 декабря, киевское "Динамо" проведет заключительный матч Лиги чемпионовна "Олимпийском".

Киевляне после пяти туров имеют два очка в активе и занимают последнее место в группе B, досрочно потеряв шансы на продолжение борьбы в еврокубках. Таким образом, встреча с турецкой командой станет для украинского гранда матчем за престиж. Стоит отметить, что в следующем туре Премьер-лиге "Динамо" ждет матч против "Шахтера", победа в котором позволит сохранить интригу в чемпионской гонке, поэтому тренерский штаб может сделать акцент именно на этой игре и не требовать от футболистов максимальной отдачи.

При этом для "Бешикташа" данный матч является решающим и может переписать историю клуба. Победа гарантирует команде первый в истории выход в плей-офф Лиги чемпионов, а ничья устроит гостей в том случае, если "Бенфика" в параллельном поединке обыграет дома "Наполи". Маловероятно, что "Бешикташ" будет надеяться на последний расклад, поэтому стоит ожидать от них борьбы именно за три очка. Поражение оставит подопечных Шенола Гюнеша на третьем месте с путевкой в Лигу Европы.

Что касается травм, то в лазарете киевлян остаются Данило Силва и Федорчук, а у стамбульцев - Родолфо, Талиска и Джанер Эркин.

"Динамо" - "Бешикташ"

Вторник, 6 декабря, Киев, НСК "Олимпийский", 21.45

Прямая трансляция - ТРК "Украина" и "Футбол 1"

Арбитр - К.Томсон (Шотландия)

Ориентировочные составы:

"Динамо": Рудько, Морозюк, Хачериди, Вида, Макаренко, Рыбалка, Ярмоленко, Сидорчук, Гармаш, Гонсалес, Мораес

"Бешикташ": Фабри, Генул, Марсело, Тошич, Адриано, Хатчинсон, Арслан, Озякуп, Куарежма, Тосун, Фрай

Напомним, букмекеры считают, что "Динамо" на домашней арене не сможет добиться положительного результата.