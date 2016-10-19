"Динамо" - "Бенфика": онлайн-трансляция матча

Киевляне попытаются одержать первую победу в Лиге чемпионов 2016-2017.

"Динамо" принимает "Бенфику"

Сегодня, 19 октября, на НСК "Олимпийский" в Киеве состоится матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и лиссабонской "Бенфикой". ZN.UA предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию этого поединка.

Напомним, после двух туров команды набрали в своей группе по 1 очку. И "Динамо", и "Бенфика" уступили "Наполи", а также сыграли вничью с "Бешикташем".

Начало матча - в 21.45.