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"Динамо" - "Бенфика": онлайн-трансляция матча

19 октября в 20:45

Киевляне попытаются одержать первую победу в Лиге чемпионов 2016-2017.

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"Динамо" принимает "Бенфику"
Сегодня, 19 октября, на НСК "Олимпийский" в Киеве состоится матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и лиссабонской "Бенфикой". ZN.UA предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию этого поединка.

Напомним, после двух туров команды набрали в своей группе по 1 очку. И "Динамо", и "Бенфика" уступили "Наполи", а также сыграли вничью с "Бешикташем".

Начало матча - в 21.45.

 
По материалам: ZN.UA
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Тэги Динамо Бенфика Лига чемпионов онлайн футбол
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