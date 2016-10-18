"Динамо" - "Бенфика": букмекеры отдают небольшое преимущество киевлянам

Киевляне проведут первый из двух матчей с португальцами дома.

Киевляне будут фаворитами домашнего матча football.ua

Завтра, 19 октября, киевское "Динамо" проведет поединок третьего тура группового этапа Лиги чемпионов

Букмекеры считают шансы команд примерно равными, но фаворитом с небольшим отрывом является "Динамо". На победу подопечных Сергея Реброва можно поставить с коэффициентом 2,55, тогда как на успех гостей - 3,00. Коэффициент 3,25 букмекеры дают на то, что противостояние завершится вничью.

По мнению аналитиков, самыми вероятными исходами предстоящего поединка являются ничьи - 0:0 и 1:1, а также минимальная победа "Динамо" - 1:0. При этом ближе всех к забитому мячу должен быть лидер украинской команды Андрей Ярмоленко.

Напомним, после двух туров в активе "Динамо" всего одно очко - киевляне занимают третье место в группе В.