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"Динамо" - "Бенфика": букмекеры отдают небольшое преимущество киевлянам

18 октября в 14:24

Киевляне проведут первый из двух матчей с португальцами дома.

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Киевляне будут фаворитами домашнего матча
football.ua
Завтра, 19 октября, киевское "Динамо" проведет поединок третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против португальской "Бенфики".

Букмекеры считают шансы команд примерно равными, но фаворитом с небольшим отрывом является "Динамо". На победу подопечных Сергея Реброва можно поставить с коэффициентом 2,55, тогда как на успех гостей - 3,00. Коэффициент 3,25 букмекеры дают на то, что противостояние завершится вничью.

По мнению аналитиков, самыми вероятными исходами предстоящего поединка являются ничьи - 0:0 и 1:1, а также минимальная победа "Динамо" - 1:0. При этом ближе всех к забитому мячу должен быть лидер украинской команды Андрей Ярмоленко.

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Напомним, после двух туров в активе "Динамо" всего одно очко - киевляне занимают третье место в группе В.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Динамо Бенфика ставки футбол Лига чемпионов
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