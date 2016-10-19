"Динамо" - "Бенфика": анонс, где смотреть матч 19 октября

Киевляне проведут поединок третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Динамо" проведет третий матч в ЛЧ ФК Динамо

Киевское "Динамо" сегодня, 19 октября, будет принимать португальскую "Бенфику" в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Команды стартовали в турнире одинаково - обе проиграли "Наполи" и сыграли вничью с "Бешикташем", с той лишь разницей, что "Динамо" свое первое очко набрало на выезде, а "Бенфика" - в домашнем матче. Таким образом, два очных поединка в третьем и четвертом турах могут стать для команд определяющими.

Главный тренер "Динамо" Сергей Ребров уверен, что его подопечные должны побеждать дома: "Мы играем дома, перед своими болельщиками и должны побеждать". А главный тренер "Бенфики" Руй Витория перед игрой отметил сильные стороны "Динамо": "У "Динамо" есть стабильный состав, и Ребров работает не один год. Нам нужно хорошо подготовиться к матчу".

Друг с другом "Динамо" и "Бенфика" встречались дважды. Правда, было это в далеком сезоне 1991-1992. Тогда в групповом этапе Кубка чемпионов "Динамо" минимально выиграло дома (1:0), но крупно проиграло на выезде (0:5).

"Динамо" в этой игре не сможет помочь Гармаш, который выбыл на неопределенный срок и отправился на медобследование. У "Бенфики" травмировано несколько исполнителей: Жонас, Рафа Силва, Андре Алмейда и Орта.

"Динамо" - "Бенфика"

Среда, 19 октября, Киев, НСК "Олимпийский", 21.45

Прямая трансляция - ТРК "Украина" и "Футбол 2"

Арбитр - Д. Борбалан (Испания)

Ориентировочные составы:

"Динамо": Рудько, Данило Силва, Хачериди, Вида, Макаренко, Рыбалка, Сидорчук, Буяльский, Ярмоленко, Гонсалес, Мораес.

"Бенфика": Жулио Сезар, Нелсиньо, Линделеф, Лопес, Гримальдо, Фейса, Самарис, Сальвио, Черви, Пицци, Митроглу.

Напомним, букмекеры считают шансы команд примерно равными, но фаворитом с небольшим отрывом является "Динамо".