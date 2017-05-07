"Динамо" – "Александрия": видео онлайн-трансляция матча

"Александрия" попробует зацепиться за очки в Киеве.
Поединок на НСК "Олимпийский" для "Динамо" не будет иметь никакого значения. Киевский клуб уже официально сложил с себя полномочия чемпиона Украины, и последующие четыре поединка могут проводить не оглядываясь на результат.
Можно предположить, что наставник киевлян проведет определенную ротацию, а на поле выйдут игроки, которые получали мало игрового времени по ходу сезона.
Что касается "Александрии", то здесь все наоборот. Подопечные Шарана продолжают борьбу за еврокубки, и в случае победы в Киеве смогут подняться на четвертую строчку в турнирной таблице.
Начало матча – в 19:30ZN.UA