"Динамо" – "Александрия": видео онлайн-трансляция матча

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"Александрия" попробует зацепиться за очки в Киеве.

Матч начнется в 19:30 ФК Динамо

Сегодня, 7 мая, матчем "Динамо" – "Александрия" завершится 28-й тур

Поединок на НСК "Олимпийский" для "Динамо" не будет иметь никакого значения. Киевский клуб уже официально сложил с себя полномочия чемпиона Украины, и последующие четыре поединка могут проводить не оглядываясь на результат.

Можно предположить, что наставник киевлян проведет определенную ротацию, а на поле выйдут игроки, которые получали мало игрового времени по ходу сезона.

Что касается "Александрии", то здесь все наоборот. Подопечные Шарана продолжают борьбу за еврокубки, и в случае победы в Киеве смогут подняться на четвертую строчку в турнирной таблице.

Начало матча – в 19:30