Действующий чемпион Формулы-1 Росберг завершил карьеру

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Немецкий гонщик из "Мерседеса" больше не хочет приносить в жертву свою личную жизнь ради спорта.

Нико Росберг сообщил об уходе из Формулы-1 twitter.com

Гонщик "Мерседеса" и действующий чемпион мирапринял решение прекратить выступления в Формуле-1. Об этом немецкий пилот сообщил в обращении к болельщикам на своей странице в Facebook.

"Я исполнил мечту, к которой шел все 25 лет карьеры гонщика. Мне удалось стать чемпионом Формулы-1. Я добился цели благодаря напряженной работе через боль и многие жертвы. Я добрался до вершины и чувствую себя прекрасно. Глубоко благодарен всем, кто помогал мне и поддерживал на пути к мечте".

"После победы в Сузуке судьба титула оказалась в моих руках. Тогда я начал ощущать большое давление и думать о том, что завершу карьеру, если стану чемпионом мира. Перед гонкой в Абу-Даби я уже знал, что это может быть моя последняя гонка. Эта мысль позволила очистить голову от всех переживаний перед стартом. Я хотел насладиться каждым моментом, у меня были самые интенсивные 55 кругов в карьере. В понедельник вечером я окончательно решился уйти. Сначала сказал об этом жене и Георгу (член персональной команды - прим.ред.), а затем Тото Вольффу", - сказал Росберг.

Напомним, на заключительном Гран-при сезона в Абу-Даби победу одержал Льюис Хэмилтон, но в личном зачете Росберг опередил напарника по "Мерседесу" на пять очков и стал чемпионом.

В Формуле-1 до "Мерседеса" Росберг выступал за "Уильямс". За всю карьеру 31-летний пилот провел 206 гонок, одержал 23 победы и 57 раз попадал на подиум.