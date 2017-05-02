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Действия фанатов "Динамо" встревожили ООН

2 мая в 13:13

Представитель ООН осудил поведение киевских болельщиков.

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Фанаты провели провокационный флешмоб
ultras.org.ua
Организация Объединенных Наций (ООН) отреагировала на поведение фанатов "Динамо" в матче 26-го тура УПЛ против донецкого "Шахтера" (0:1).

Фанаты устроили массовый флешмоб и пришли на игру в одежде и масках белого цвета, а в секторе были замечены люди с нацистской символикой.

Комиссар ООН по правам человека Зейд бин Раад аль-Хуссейн прокомментировал данную ситуацию:

"Мы видели футбольный матч в Украине. То, что сделали фанаты "Динамо" Киев, надев колпаки Ку-клукс-клана и показывая свастику, это очень тревожно. Такие вещи требуют больше внимания со стороны ФИФА. Призывы к ненависти и дискриминации не должны допускаться на больших турнирах" - цитирует аль-Хуссейна Sport Arena со ссылкой на официальный сайт ООН.

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Стоит отметить, что руководство "Динамо" уже подало иск в полицию на болельщиков, заявив о совершении ими преступления по статье 436-1 (пропаганда тоталитарных режимов и распространение нацистской символики).

По материалам: Sport Arena
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Тэги футбол Динамо Шахтер УПЛ ООН
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