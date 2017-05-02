Действия фанатов "Динамо" встревожили ООН

Представитель ООН осудил поведение киевских болельщиков.

Фанаты провели провокационный флешмоб ultras.org.ua

Организация Объединенных Наций (ООН) отреагировала на поведение фанатов "Динамо" в

Фанаты устроили массовый флешмоб и пришли на игру в одежде и масках белого цвета, а в секторе были замечены люди с нацистской символикой.

Комиссар ООН по правам человека Зейд бин Раад аль-Хуссейн прокомментировал данную ситуацию:

"Мы видели футбольный матч в Украине. То, что сделали фанаты "Динамо" Киев, надев колпаки Ку-клукс-клана и показывая свастику, это очень тревожно. Такие вещи требуют больше внимания со стороны ФИФА. Призывы к ненависти и дискриминации не должны допускаться на больших турнирах" - цитирует аль-Хуссейна Sport Arena со ссылкой на официальный сайт ООН.

Стоит отметить, что руководство "Динамо" уже подало иск в полицию на болельщиков, заявив о совершении ими преступления по статье 436-1 (пропаганда тоталитарных режимов и распространение нацистской символики).