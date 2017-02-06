Девушка забыла слова и в трагическом стиле исполнила гимн России на хоккейном матче

Конфуз произошел перед началом финального поединка чемпионата мира по хоккею с мячом.

Российский гимн был исполнен со странной интонацией РИА Новости

Финал чемпионата мира по хоккею с мячом между Россией и Швецией начался со скандала с

Исполнять российский гимн принялась певица Кристина Жмудская, которая пела весьма трагическим голосом, попадала далеко не во все ноты и даже забывала слова, чем вызвала улыбки недоумения на лицах хоккеистов и выкрики с трибун.

Позже девушка, которая проживает в Швеции, объяснила ситуацию в комментарии "Советскому спорту":

"У меня есть знакомые в оргкомитете. Они спросили, могу ли я исполнить гимн России. Я ответила, что попробую. Я не профессионал, а любитель, просто беру уроки. Мы репетировали за 1,5 часа до матча и все было нормально - я слышала себя в наушниках. Это просто необходимое условие. А во время церемонии в наушники не шло ничего! В таких условиях петь просто невозможно. Я достала наушники и стала показывать организаторам, что звук не идет".

Стоит отметить, что в финале победу праздновали шведы со счетом 4:3.

Напомним, ранее в Федерации баскетбола Украины призвали участников Суперлиги петь гимн страны перед матчами.