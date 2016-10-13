Девич считает, что его не будут вызывать в сборную Украины из чемпионата России

Нападающий уверен, что политика в этом вопросе "в любом случае присутствует".

Девич не вызывается в сборную rubin-kazan.ru

Форвард казанского "Рубина" Марко Девич считает, что его не будут вызывать в сборную Украины, пока он выступает в чемпионате России.

"Пока я нахожусь в чемпионате России, меня вряд ли будут вызывать. Я делаю все возможное для этого, не завязываю со сборной, хочу за нее играть, но шансы малы. Кто бы что ни говорил, политика тут в любом случае присутствует.

Я хорошо знаю нападающих, которые вызываются сейчас в национальную команду. Все - хорошие футболисты. Но при всем уважении к ним считаю, что я должен находиться в четверке форвардов Украины, а основным или не основным - тренеру решать", - сказал Девич.

"Когда в нападении сборной была серьезная конкуренция, я вызывался и получал немало игрового времени. А теперь стал ненужным, а ведь ни Шевченко, ни Воронина, ни Милевского в атаке сборной больше нет", - также отметил нападающий. Читайте также: Гол Девича в ворота "Ливерпуля" стал лучшим в сезоне по версии болельщиков "Рубина"

Отметим, что в текущем чемпионате России Девич провел за "Рубин" 3 матча, в которых забил 1 гол. Также на его счету гол в Кубке России.