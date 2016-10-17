Девич готов вернуться в Украину

Форвард "Рубина" признался, что рассмотрел бы предложение от "Динамо".

Девич готов уйти из "Рубина" football.ua

"Я готов вернуться в Украину. Если будет хорошее предложение от хорошей команды, то я согласен.

Если бы "Динамо" вновь позвало к себе? Я тогда действительно имел предложение от киевского "Динамо". Президент клуба уважает меня как игрока. Но параллельно меня хотел "Шахтер". Между двумя вариантами я выбрал "горняков". Что могу сказать сейчас... "Динамо" - один из двух лидеров чемпионата Украины. Если бы снова поступило предложение от "Динамо", то да - я бы подумал над ним и обсудил бы его", - сказал Девич в интервью "Футбол 24".

Напомним, ранее Девич высказал мнение, что его не вызывают в сборную Украины из-за того, что он выступает в чемпионате России.

В текущем сезоне форвард сыграл за "Рубин" четыре матча в РФПЛ, в которых забил один гол. Также на его счету гол в Кубке России.