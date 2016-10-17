Топ Новости
<
>

Девич готов вернуться в Украину

17 октября в 21:04

Форвард "Рубина" признался, что рассмотрел бы предложение от "Динамо".

Марко Девич
Девич готов уйти из "Рубина"
football.ua
Нападающий казанского "Рубина" Марко Девич заявил, что был бы не против вернуться в чемпионат Украины.

"Я готов вернуться в Украину. Если будет хорошее предложение от хорошей команды, то я согласен.

Если бы "Динамо" вновь позвало к себе? Я тогда действительно имел предложение от киевского "Динамо". Президент клуба уважает меня как игрока. Но параллельно меня хотел "Шахтер". Между двумя вариантами я выбрал "горняков". Что могу сказать сейчас... "Динамо" - один из двух лидеров чемпионата Украины. Если бы снова поступило предложение от "Динамо", то да - я бы подумал над ним и обсудил бы его", - сказал Девич в интервью "Футбол 24".

Напомним, ранее Девич высказал мнение, что его не вызывают в сборную Украины из-за того, что он выступает в чемпионате России.

Читайте также: Девич простил "Металлисту" 350 тысяч долларов

В текущем сезоне форвард сыграл за "Рубин" четыре матча в РФПЛ, в которых забил один гол. Также на его счету гол в Кубке России.

По материалам: Football24.ua
Читайте также
Тэги Девич Рубин Динамо
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
1 комментарий
  • Катерина Швед Сегодня, 21:20 народ а вы знали что папилломы и бородавки в любой момент могут стать раком кожи, который неизлечим! Недавно нашли новое средство которое выводит папилломы и бородавки и чистит организм от паразитов, шлаков и токсинов. После недели применения у меня исчезли папилломы и круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот сами почитайте --- http://vkk.me/medoze Ответить Цитировать Пожаловаться
Реклама
Курс валют
USD 25.79
EUR 28.47
Последние новости