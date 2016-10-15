Детали возможного боя Кличко и Джошуа станут известны в ближайшие дни

Стороны продолжают переговоры.
"Я говорил, что если до конца недели контракт подписан не будет, значит, есть проблемы. Но для этих проблем есть причина: отказ Тайсона Фьюри от поясов открыл дорогу к поясам WBO, IBO и WBA. Теперь нужно все привести к одному знаменателю. Я хотел бы назвать вам дату, когда все будет известно, но… Возможно, в понедельник-вторник".
"Я очень уверен сейчас, но еще много чего нужно согласовать - сначала этот бой должны санкционировать организации, потом утвердить, потом еще нам нужно согласовать арену, дату, телеканалы. Как только мы… Знаете, я не любитель что-то заявлять до того, как все будет согласовано", - сказал Херн.
Напомним, ранее команда экс-чемпиона мира по версиям WBO, WBA и IBO Тайсона Фьюри объявила о том, что реванш с Кличко, который должен был состояться 29 октября, отменен из-за психологических проблем британского боксера. Таким образом, Фьюри второй раз отменил проведение реванша, а теперь оставил свои пояса вакантными.
Ранее Эдди Херн сообщал, что ведутся переговоры о привлечении одного из поясов Фьюри, который может быть на кону боя Кличко и Джошуа. Кроме того, британец владеет поясом чемпиона IBF.
Немецкие СМИ сообщали, что команда Кличко забронировала арену в Гамбурге на 10 декабря. Кто будет соперником украинца - пока неизвестно. В то же время следующий бой Джошуа предварительно был запланирован на 26 ноября.XSport.ua