Детали возможного боя Кличко и Джошуа станут известны в ближайшие дни

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Стороны продолжают переговоры.

Команды Кличко и Джошуа продолжают переговоры twitter.com/Klitschko

Дата возможного боя междустанет известна на следующей неделе. Об этом сообщил промоутер британца Эдди Херн.

"Я говорил, что если до конца недели контракт подписан не будет, значит, есть проблемы. Но для этих проблем есть причина: отказ Тайсона Фьюри от поясов открыл дорогу к поясам WBO, IBO и WBA. Теперь нужно все привести к одному знаменателю. Я хотел бы назвать вам дату, когда все будет известно, но… Возможно, в понедельник-вторник".

"Я очень уверен сейчас, но еще много чего нужно согласовать - сначала этот бой должны санкционировать организации, потом утвердить, потом еще нам нужно согласовать арену, дату, телеканалы. Как только мы… Знаете, я не любитель что-то заявлять до того, как все будет согласовано", - сказал Херн.

Напомним, ранее команда экс-чемпиона мира по версиям WBO, WBA и IBO Тайсона Фьюри объявила о том, что реванш с Кличко, который должен был состояться 29 октября, отменен из-за психологических проблем британского боксера. Таким образом, Фьюри второй раз отменил проведение реванша, а теперь оставил свои пояса вакантными.

Ранее Эдди Херн сообщал, что ведутся переговоры о привлечении одного из поясов Фьюри, который может быть на кону боя Кличко и Джошуа. Кроме того, британец владеет поясом чемпиона IBF.

Немецкие СМИ сообщали, что команда Кличко забронировала арену в Гамбурге на 10 декабря. Кто будет соперником украинца - пока неизвестно. В то же время следующий бой Джошуа предварительно был запланирован на 26 ноября.