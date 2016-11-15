Цыганков признан лучшим юниором Украины по итогам октября

Полузащитник "Динамо" стал победителем голосования второй раз подряд.

Цыганков в октябре сыграл за "Динамо" 5 матчей Dynamo.kiev.ua

Виктор Цыганков признан лучшим футболистом Украины в возрасте до 19 лет по итогам октября. Полузащитник "Динамо" одержал победу в голосовании в рамках проекта "Золотой талант".

Цыганков, которому сегодня, 15 ноября, исполняется 19 лет, признан экспертами проекта лучшим юниором месяца второй раз подряд.

В октябрьском опросе он набрал 319 баллов,при этом в три раза опередив ближайшего конкурента - Артема Дудика из "Волыни" (105). Третье место в опросе занял игрок "Карпат" Василий Кравец (84 балла).

Отметим, что в октябре Цыганков провел за основу "Динамо" пять матчей, в которых забил два гола - в 10-м туре Премьер-лиги в ворота "Звезды", а в 1/8 финала Кубка Украины в ворота "Зари". Читайте также: Португалец Санчеш признан лучшим молодым футболистом Европы

Напомним, ранее Цыганков дебютировал за сборную Украины в матче против Финляндии.