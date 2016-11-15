Цыганков признан лучшим юниором Украины по итогам октября

Полузащитник "Динамо" стал победителем голосования второй раз подряд.
Цыганков, которому сегодня, 15 ноября, исполняется 19 лет, признан экспертами проекта лучшим юниором месяца второй раз подряд.
В октябрьском опросе он набрал 319 баллов,при этом в три раза опередив ближайшего конкурента - Артема Дудика из "Волыни" (105). Третье место в опросе занял игрок "Карпат" Василий Кравец (84 балла).
Отметим, что в октябре Цыганков провел за основу "Динамо" пять матчей, в которых забил два гола - в 10-м туре Премьер-лиги в ворота "Звезды", а в 1/8 финала Кубка Украины в ворота "Зари".
Напомним, ранее Цыганков дебютировал за сборную Украины в матче против Финляндии.goldtalant.com.ua