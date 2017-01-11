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Цуренко вышла в четвертьфинал турнира в Хобарте

11 января в 18:07

Украинская теннисистка продолжает побеждать в Австралии.

Леся Цуренко
Украинка обыграла испанку Сильвию Солер-Эспиносу
btu.org.ua
Украинская теннисистка Леся Цуренко преодолела второй круг австралийского 250-тысячника, в двух сетах (6:4, 6:4) обыграв шведку Юханну Ларссон. Встреча продлилась один час и 27 минут.

Отметим, что в первом раунде турнира украинка победила испанку Сильвию Солер-Эспиносу. Цуренко показала хороший уровень первой подачи и оформила победу в двух сетах за 70 минут - 6:2, 6:3.

В 1/4 финала Леся сыграет с американкой Шелби Роджерс, которая обыграла испанку Лару Арруабаррену в двух сетах (6:2, 6:2). Оба очных поединка против представительницы США Цуренко выиграла - в 2015-м в квалификации Сиднея и в первом раунде Монтеррея.

"Чувствую себя хорошо, так как смогла справиться с ветром и тяжелыми погодными условиями. Рада, что провела хороший матч и выиграла. Я раньше играла против Роджерс, так что знаю, чего можно ожидать", - приводит слова Цуренко официальный сайт Hobart International.

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Ранее украинская теннисистка Элина Свитолина обновила рекорд Украины в рейтинге WTA.

По материалам: sportarena.com
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Тэги Цуренко Украина теннис
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