Цуренко вышла в четвертьфинал турнира в Хобарте

Украинская теннисистка продолжает побеждать в Австралии.

Украинка обыграла испанку Сильвию Солер-Эспиносу btu.org.ua

Украинская теннисисткапреодолела второй круг австралийского 250-тысячника, в двух сетах (6:4, 6:4) обыграв шведку Юханну Ларссон. Встреча продлилась один час и 27 минут.

Отметим, что в первом раунде турнира украинка победила испанку Сильвию Солер-Эспиносу. Цуренко показала хороший уровень первой подачи и оформила победу в двух сетах за 70 минут - 6:2, 6:3.

В 1/4 финала Леся сыграет с американкой Шелби Роджерс, которая обыграла испанку Лару Арруабаррену в двух сетах (6:2, 6:2). Оба очных поединка против представительницы США Цуренко выиграла - в 2015-м в квалификации Сиднея и в первом раунде Монтеррея.

"Чувствую себя хорошо, так как смогла справиться с ветром и тяжелыми погодными условиями. Рада, что провела хороший матч и выиграла. Я раньше играла против Роджерс, так что знаю, чего можно ожидать", - приводит слова Цуренко официальный сайт Hobart International.

Ранее украинская теннисистка Элина Свитолина обновила рекорд Украины в рейтинге WTA.