Цуренко стала полуфиналисткой турнира в австралийском Хобарте

Украинская теннисистка находится в двух шагах от титула на австралийском первенстве.

Цуренко находится в шаге от финала twitter.com/FOXSports

Украинская теннисисткавышла в полуфинал австралийского 250-тысячника в Хобарте, обыграв американку Шелби Роджерс. Поединок продолжался почти два с половиной часа.

Вторая ракетка Украины уступила в первом сете, но сумела переломить ход матча и взять две следующие партии - 4:6, 6:4, 6:3. Этот успех уже гарантировал Цуренко минимум 51-е место в мировом рейтинге WTA. За путевку в финал теннисистка поборется с румынкой Моникой Никулеску или японкой Рисой Одзаки.

"В первом сете все виннеры Шелби и ее подача поставили меня в тупик. Но потом я просто сказала себе: "Расслабься". Я была очень спокойной во втором и третьем сетах. Думаю, моим ключом к победе было держать ее как можно дальше. Все, что я отбивала на середину корта, она попросту убивала. Потому моей главной целью было играть как можно глубже и бежать. Ее удары были весьма хороши и довольно тяжелые", - сказала Цуренко после матча.

Ранее украинская теннисистка Элина Свитолина обновила рекорд Украины в рейтинге WTA.