Топ Новости
<
>

Цуренко стала полуфиналисткой турнира в австралийском Хобарте

12 января в 10:32

Украинская теннисистка находится в двух шагах от титула на австралийском первенстве.

Леся Цуренко
Цуренко находится в шаге от финала
twitter.com/FOXSports
Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла в полуфинал австралийского 250-тысячника в Хобарте, обыграв американку Шелби Роджерс. Поединок продолжался почти два с половиной часа.

Вторая ракетка Украины уступила в первом сете, но сумела переломить ход матча и взять две следующие партии - 4:6, 6:4, 6:3. Этот успех уже гарантировал Цуренко минимум 51-е место в мировом рейтинге WTA. За путевку в финал теннисистка поборется с румынкой Моникой Никулеску или японкой Рисой Одзаки.

"В первом сете все виннеры Шелби и ее подача поставили меня в тупик. Но потом я просто сказала себе: "Расслабься". Я была очень спокойной во втором и третьем сетах. Думаю, моим ключом к победе было держать ее как можно дальше. Все, что я отбивала на середину корта, она попросту убивала. Потому моей главной целью было играть как можно глубже и бежать. Ее удары были весьма хороши и довольно тяжелые", - сказала Цуренко после матча.

Читайте также: Цуренко одержала победу на турнире в Китае

Ранее украинская теннисистка Элина Свитолина обновила рекорд Украины в рейтинге WTA.

По материалам: Sport Arena
Читайте также
Тэги Цуренко теннис Хобарт
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 27.11
EUR 28.48
Последние новости