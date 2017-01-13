Цуренко снялась с полуфинала турнира в Австралии

Украинская теннисистка остановилась в шаге от финала.

Цуренко на корт так и не вышла womenstennisblog.com

не смогла выйти на корт в рамках полуфинала австралийского 250-тысячника в Хобарте из-за проблем со здоровьем.

Ее соперницей должна была стать румынка Моника Никулеску, получившая третий номер посева, однако в итоге украинка снялась с соревнований.

"Я очень расстроена, потому что все еще не чувствую себя хорошо. И с каждым матчем, чем больше я играю, тем хуже мне становится. Поэтому я вынуждена сняться с полуфинала. Я очень надеюсь, что скоро все наладится. Я приму лекарства и надеюсь, что в Мельбурне буду чувствовать себя лучше", - сказала Цуренко.

Таким образом, в финальном поединке соревнований Никулеску сыграет с Элисой Мертенс из Бельгии, а полуфинальная стадия все равно гарантировала Цуренко 51-е место в мировом рейтинге WTA.

Напомним, ранее Александр Долгополов одержал первую победу в сезоне.