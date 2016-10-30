Цибулкова обыграла Кербер в финале Итогового турнира WTA

Словацкая теннисистка впервые в карьере завоевала титул в Сингапуре.

Цибулкова выиграла восьмой титул в карьере WTA Tennis

Доминика Цибулкова стала победительницей Итогового турнира WTA . В финале словацкая теннисистка обыграла первую ракетку мира Анжелик Кербер.

Финальный поединок продолжался 1 час 16 минут и завершился победой Цибулковой со счетом 6:3, 6:4.

Цибулкова стала третьей теннисисткой подряд и шестой в истории, которая после двух поражений в группе победила на Итоговом турнире. В 2014 году такое удалось Серене Уильямс, а в прошлом сезоне Агнешке Радваньской.

После победы Цибулкова поблагодарила соперницу: "Для меня это очень особенный момент. Не могу описать словами, что я сейчас чувствую. Анжелик, спасибо за этот матч, ты была вдохновениям для меня и многих других теннисисток в этом году. Ты показала, что упорный труд может привести к большим успехам. Я благодарна своей команде, без их поддержки я бы ничего не смогла". Читайте также: Серена Уильямс второй раз подряд выиграла Уимблдон

Цибулкова завоевала восьмой титул в карьере и четвёртый в этом сезоне. Благодаря победе на Итоговом турнире она поднимется на пятое место в рейтинге WTA.