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ЧМ-2018: результаты матчей европейской квалификации 9 октября, турнирные таблицы

10 октября в 00:24

Италия добыла волевую победу в Македонии, Грузия отобрала очки у Уэльса, а Исландия обыграла Турцию.

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Исландцы дома обыграли турков
twitter.com/footballiceland
9 октября состоялись первые девять матчей третьего тура квалификации на чемпионат мира 2018 года. По три поединка были сыграны в группах D, G и I.

Результаты матчей

Группа D

Сербия - Австрия - 3:2
Голы: А. Митрович, 6, 23, Тадич, 74 - Забитцер, 15, Янко, 62

Молдова - Ирландия - 1:3
Голы: Бугаев, 45+1 - Лонг, 2, Макклин, 69, 76

Уэльс - Грузия - 1:1
Голы: Бэйл, 10 - Окриашвили, 57

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Группа G

Албания - Испания - 0:2
Голы: Коста, 55, Нолито, 62

Македония - Италия 2:3
Голы: Несторовски, 57, Хасани, 59 - Белотти, 24, Иммобиле, 75, 90+2

Израиль - Лихтенштейн - 2:1
Голы: Хемед, 4, 16 - Геппель, 49

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Группа I

Украина - Косово - 3:0
Голы: Кравец, 31, Ярмоленко, 81, Ротань, 87

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Финляндия - Хорватия - 0:1
Гол: Манджукич, 18

Исландия - Турция - 2:0
Голы: Топрак, 42 (в свои ворота), Финнбогасон, 44

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По материалам: ZN.UA
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Тэги ЧМ-2018 футбол квалификация
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