ЧМ-2018: результаты матчей европейской квалификации 9 октября, турнирные таблицы

Италия добыла волевую победу в Македонии, Грузия отобрала очки у Уэльса, а Исландия обыграла Турцию.
Результаты матчей
Группа D
Сербия - Австрия - 3:2
Голы: А. Митрович, 6, 23, Тадич, 74 - Забитцер, 15, Янко, 62
Молдова - Ирландия - 1:3
Голы: Бугаев, 45+1 - Лонг, 2, Макклин, 69, 76
Уэльс - Грузия - 1:1
Голы: Бэйл, 10 - Окриашвили, 57
Группа G
Албания - Испания - 0:2
Голы: Коста, 55, Нолито, 62
Македония - Италия 2:3
Голы: Несторовски, 57, Хасани, 59 - Белотти, 24, Иммобиле, 75, 90+2
Израиль - Лихтенштейн - 2:1
Голы: Хемед, 4, 16 - Геппель, 49
Группа I
Украина - Косово - 3:0
Голы: Кравец, 31, Ярмоленко, 81, Ротань, 87
Финляндия - Хорватия - 0:1
Гол: Манджукич, 18
Исландия - Турция - 2:0
Голы: Топрак, 42 (в свои ворота), Финнбогасон, 44