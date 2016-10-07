ЧМ-2018: результаты матчей европейской квалификации 7 октября

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Крупные победы Нидерландов, Бельгии, Франции, Эстонии и Португалии, Фареры обыграли Латвию.

Роналду оформил "покер" twitter.com

В рамках7 октября было сыграно 9 матчей - по три в группах А, В и H.

Действующие чемпионы Европы португальцы одержали самую крупную победу игрового дня, сумев забить шесть голов Андорре. При этом четыре точных удара на счету главной звезды команды Криштиану Роналду. Фареры довольно неожиданно сумели победить Латвию на выезде, а Венгрия и Швейцария устроили "перестрелку", которую победным ударом завершил швейцарец Штокер на 90-й минуте.

Группа А

Франция - Болгария - 4:1

Голы: Гамейро, 23, 59, Пайе, 26, Гризманн, 38 - Александров, 6

Нидерланды - Беларусь - 4:1

Голы: Промес, 14, 31, Клаассен, 56, Янссен, 64 - Риос, 47

Люксембург - Швеция - 0:1

Гол: Люстиг, 58

Группа В

Португалия - Андорра - 6:0

Голы: Роналду, 2, 4, 47, 68, Канселу, 44, А. Силва, 86

Латвия - Фареры - 0:2

Голы: Наттестад, 19, Эдмундссон, 70

Венгрия - Швейцария - 2:3

Голы: Салаи, 53, 71 - Сеферович, 51, Родригес, 67, Штокер, 90

Группа H

Бельгия - Босния и Герцеговина - 4:0

Голы: Спахич, 26 (автогол), Азар, 29, Альдервейрельд, 60, Лукаку, 79

Эстония - Гибралтар - 4:0

Голы: Кайеит, 47, 70, Вассильев, 52, Мосников, 88

Греция - Кипр - 2:0

Голы: Митроглу, 12, Манолас, 42

Напомним, 6 октября сборная Украины на выезде сыграла вничью с Турцией.