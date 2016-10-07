ЧМ-2018: результаты матчей европейской квалификации 6 октября

Испания сыграла вничью с Италией, Хорватия разгромила Косово, а Уэльс не смог обыграть Австрию.

Испанцы не удержали победу над Италией Marca

В рамках квалификации на чемпионат мира 2018 года 6 октября было сыграно 9 матчей - по три в группах D, G и I.

Косово в первом туре удалось отобрать очки у Финляндии, но против хорватов новички европейского футбола выглядели гораздо хуже и пропустили шесть мячей. Главным поединком дня стало противостояние грандов континента - Италии и Испании. Испанцы первыми открыли счет благодаря голу Витоло, но в концовке Де Росси с пенальти сумел сравнять счет.

Группа D

Молдова - Сербия - 0:3

Голы: Костич, 19, Иванович, 37, Тадич, 59

Ирландия - Грузия - 1:0

Гол: Коулмэн, 56

Австрия - Уэльс - 2:2

Голы: Арнаутович, 28, 48 - Аллен, 22, Виммер (автогол), 45+1

Группа G

Италия - Испания - 1:1

Голы: Де Росси, 82 (с пенальти) - Витоло, 55

Лихтенштейн - Албания - 0:2

Голы: Йеле (автогол), 11, Балай, 71

Македония - Израиль - 1:2

Голы: Несторовски, 63 - Хемед, 25, Бен Хаим, 43

Группа I

Турция - Украина - 2:2

Голы: Туфан, 45+1, Чалханоглу, 81 (с пенальти) - Ярмоленко, 24 (с пенальти), Кравец, 27

Косово - Хорватия - 0:6

Голы: Манджукич, 6, 24, 35, Митрович, 68, Перишич, 83, Калинич, 90

Исландия - Финляндия - 3:2

Голы: Арнасон, 37, Финнбогасон, 90, Р.Сигурдссон, 90+6 - Пукки, 21, Лод, 39

7 октября в рамках квалификации ЧМ-2018 будет сыграно еще 9 матчей.