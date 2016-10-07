ЧМ-2018: результаты матчей европейской квалификации 6 октября

Испания сыграла вничью с Италией, Хорватия разгромила Косово, а Уэльс не смог обыграть Австрию.
Косово в первом туре удалось отобрать очки у Финляндии, но против хорватов новички европейского футбола выглядели гораздо хуже и пропустили шесть мячей. Главным поединком дня стало противостояние грандов континента - Италии и Испании. Испанцы первыми открыли счет благодаря голу Витоло, но в концовке Де Росси с пенальти сумел сравнять счет.
Группа D
Молдова - Сербия - 0:3
Голы: Костич, 19, Иванович, 37, Тадич, 59
Ирландия - Грузия - 1:0
Гол: Коулмэн, 56
Австрия - Уэльс - 2:2
Голы: Арнаутович, 28, 48 - Аллен, 22, Виммер (автогол), 45+1
Группа G
Италия - Испания - 1:1
Голы: Де Росси, 82 (с пенальти) - Витоло, 55
Лихтенштейн - Албания - 0:2
Голы: Йеле (автогол), 11, Балай, 71
Македония - Израиль - 1:2
Голы: Несторовски, 63 - Хемед, 25, Бен Хаим, 43
Группа I
Турция - Украина - 2:2
Голы: Туфан, 45+1, Чалханоглу, 81 (с пенальти) - Ярмоленко, 24 (с пенальти), Кравец, 27
Косово - Хорватия - 0:6
Голы: Манджукич, 6, 24, 35, Митрович, 68, Перишич, 83, Калинич, 90
Исландия - Финляндия - 3:2
Голы: Арнасон, 37, Финнбогасон, 90, Р.Сигурдссон, 90+6 - Пукки, 21, Лод, 39
7 октября в рамках квалификации ЧМ-2018 будет сыграно еще 9 матчей.ZN.UA