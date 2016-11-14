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ЧМ-2018: результаты матчей европейской квалификации 13 ноября, турнирные таблицы

14 ноября в 00:36

Бельгия забила восемь голов Эстонии, Португалия разгромила Латвию, а Беларусь проиграла Болгарии.

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Бельгия разгромила Эстонию
FIFA
13 ноября состоялось восемь матчей квалификационного турнира на чемпионат мира 2018 года. Поединки были сыграны в группах А, В и Н.

Результаты матчей

Группа А

Болгария – Беларусь - 1:0
Гол: И. Попов, 10

Люксембург - Нидерланды - 1:3
Голы: Шано, 44 (с пенальти) - Роббен, 36, Депай, 58, 84

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Группа В

Швейцария - Фареры - 2:0
Голы: Дердийок, 27, Лихтштайнер, 83

Португалия - Латвия - 4:1
Голы: Роналду, 28 (пен.), 85, Карвальо, 69, Алвеш, 90+2 - Зюзин, 67

Венгрия - Андорра - 4:0
Голы: Гера, 33, Ланг, 43, Гюркшо, 73, Салаи, 88

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Группа Н

Бельгия - Эстония - 8:1
Голы: Менье, 8, Мертенс, 16, 68, Э. Азар, 25, Феррейра Карраско, 63, Клаван, 64 (автогол), Лукаку, 83, 88 - Аниер, 29

Кипр - Гибралтар - 3:1
Голы: Лайфис, 28, Сотериу, 65, Селис, 87 - Л. Кашаро, 51 

Греция - Босния и Герцеговина - 1:1
Гол: Цавеллас, 90+5 - Карнезис, 32 (автогол)

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Напомним, сборная Украины 12 ноября минимально обыграла сборную Финляндии.

По материалам: ZN.UA
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Тэги ЧМ-2018 квалификация
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