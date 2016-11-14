ЧМ-2018: результаты матчей европейской квалификации 13 ноября, турнирные таблицы

Бельгия забила восемь голов Эстонии, Португалия разгромила Латвию, а Беларусь проиграла Болгарии.
Результаты матчей
Группа А
Болгария – Беларусь - 1:0
Гол: И. Попов, 10
Люксембург - Нидерланды - 1:3
Голы: Шано, 44 (с пенальти) - Роббен, 36, Депай, 58, 84
Группа В
Швейцария - Фареры - 2:0
Голы: Дердийок, 27, Лихтштайнер, 83
Португалия - Латвия - 4:1
Голы: Роналду, 28 (пен.), 85, Карвальо, 69, Алвеш, 90+2 - Зюзин, 67
Венгрия - Андорра - 4:0
Голы: Гера, 33, Ланг, 43, Гюркшо, 73, Салаи, 88
Группа Н
Бельгия - Эстония - 8:1
Голы: Менье, 8, Мертенс, 16, 68, Э. Азар, 25, Феррейра Карраско, 63, Клаван, 64 (автогол), Лукаку, 83, 88 - Аниер, 29
Кипр - Гибралтар - 3:1
Голы: Лайфис, 28, Сотериу, 65, Селис, 87 - Л. Кашаро, 51
Греция - Босния и Герцеговина - 1:1
Гол: Цавеллас, 90+5 - Карнезис, 32 (автогол)
Напомним, сборная Украины 12 ноября минимально обыграла сборную Финляндии.ZN.UA