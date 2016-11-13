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ЧМ-2018: результаты матчей европейской квалификации 12 ноября, турнирные таблицы

13 ноября в 01:18

Испания и Италия разгромили соперников, а хорваты справились с Исландией.

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Брозович оформил дубль в ворота Исландии
uefa.com
12 ноября состоялось девять матчей квалификационного турнира чемпионата мира 2018 года. Поединки были сыграны в трех отборочных группах.

Результаты всех матчей

Группа D

Грузия - Молдова - 1:1
Голы: Квазаишвили, 16 - Гацкан, 78

Австрия - Ирландия - 0:1
Гол: Макклин, 48

Уэльс - Сербия - 1:1
Голы: Бэйл, 30 - Митрович, 85

Группа D
uefa.com

Группа G

Албания - Израиль - 0:3
Голы: Захави, 18 (с пенальти), Эйнбиндер, 66, Атар, 83

Лихтенштейн - Италия - 0:4
Голы: Белотти, 11, 44, Иммобиле, 12, Кандрева, 32

Испания - Македония - 4:0
Голы: Велковски, 34 (в свои ворота), Витоло, 63, Монреаль, 84, Адурис, 85

Группа G
uefa.com

Группа I

Хорватия - Исландия - 2:0
Голы: Брозович, 15, 90+1

Турция - Косово - 2:0
Голы: Йылмаз, 51, Шен, 55

Украина - Финляндия - 1:0
Гол: Кравец, 25

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Группа I
uefa.com

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Тэги футбол ЧМ-2018 Испания Италия
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