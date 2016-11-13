ЧМ-2018: результаты матчей европейской квалификации 12 ноября, турнирные таблицы

Испания и Италия разгромили соперников, а хорваты справились с Исландией.
Результаты всех матчей
Группа D
Грузия - Молдова - 1:1
Голы: Квазаишвили, 16 - Гацкан, 78
Австрия - Ирландия - 0:1
Гол: Макклин, 48
Уэльс - Сербия - 1:1
Голы: Бэйл, 30 - Митрович, 85
Группа G
Албания - Израиль - 0:3
Голы: Захави, 18 (с пенальти), Эйнбиндер, 66, Атар, 83
Лихтенштейн - Италия - 0:4
Голы: Белотти, 11, 44, Иммобиле, 12, Кандрева, 32
Испания - Македония - 4:0
Голы: Велковски, 34 (в свои ворота), Витоло, 63, Монреаль, 84, Адурис, 85
Группа I
Хорватия - Исландия - 2:0
Голы: Брозович, 15, 90+1
Турция - Косово - 2:0
Голы: Йылмаз, 51, Шен, 55
Украина - Финляндия - 1:0
Гол: Кравец, 25