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ЧМ-2018: результаты матчей европейской квалификации 11 октября, турнирные таблицы

12 октября в 00:20

Англия не сумела обыграть Словению, Германия выиграла у Северной Ирландии, а Черногория справилась с Данией.

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Словения и Англия разошлись миром
twitter.com/England
Состоялись заключительные матчи третьего тура группового этапа квалификации на чемпионат мира 2018 года.

Результаты матчей

Группа С

Германия - Северная Ирландия - 2:0
Голы: Дракслер, 13, Хедира, 17

Чехия - Азербайджан - 0:0

Норвегия - Сан-Марино - 4:1
Голы: Симончини, 11 (автогол), Диоманде, 77, Самуэльсен, 82, Кинг, 83 - Стефанелли, 54

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Группа E

Дания - Черногория - 0:1
Гол: Бечирай, 31

Казахстан - Румыния - 0:0

Польша - Армения - 2:1
Голы: Мкоян, 48 (автогол), Левандовски, 90+5 - Пиццелли, 50

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Группа F

Словения - Англия - 0:0

Литва - Мальта - 2:0
Голы: Черных, 75, Новиковас, 84 ( с пенальти)

Словакия – Шотландия 3:0
Голы: Мак, 18, 56, Немец, 68

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Напомним, сборная Украины в рамках третьего тура в Польше обыграла Косово со счетом 3:0.

По материалам: ZN.UA
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Тэги ЧМ-2018 квалификация результаты футбол
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