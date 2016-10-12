ЧМ-2018: результаты матчей европейской квалификации 11 октября, турнирные таблицы

Англия не сумела обыграть Словению, Германия выиграла у Северной Ирландии, а Черногория справилась с Данией.
Результаты матчей
Группа С
Германия - Северная Ирландия - 2:0
Голы: Дракслер, 13, Хедира, 17
Чехия - Азербайджан - 0:0
Норвегия - Сан-Марино - 4:1
Голы: Симончини, 11 (автогол), Диоманде, 77, Самуэльсен, 82, Кинг, 83 - Стефанелли, 54
Группа E
Дания - Черногория - 0:1
Гол: Бечирай, 31
Казахстан - Румыния - 0:0
Польша - Армения - 2:1
Голы: Мкоян, 48 (автогол), Левандовски, 90+5 - Пиццелли, 50
Группа F
Словения - Англия - 0:0
Литва - Мальта - 2:0
Голы: Черных, 75, Новиковас, 84 ( с пенальти)
Словакия – Шотландия 3:0
Голы: Мак, 18, 56, Немец, 68
Напомним, сборная Украины в рамках третьего тура в Польше обыграла Косово со счетом 3:0.ZN.UA