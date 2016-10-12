ЧМ-2018: результаты матчей европейской квалификации 11 октября, турнирные таблицы

Англия не сумела обыграть Словению, Германия выиграла у Северной Ирландии, а Черногория справилась с Данией.

Словения и Англия разошлись миром twitter.com/England

Состоялись заключительные матчи третьего тура группового этапа квалификации на чемпионат мира 2018 года

Результаты матчей

Группа С

Германия - Северная Ирландия - 2:0

Голы: Дракслер, 13, Хедира, 17

Чехия - Азербайджан - 0:0

Норвегия - Сан-Марино - 4:1

Голы: Симончини, 11 (автогол), Диоманде, 77, Самуэльсен, 82, Кинг, 83 - Стефанелли, 54

Группа E

Дания - Черногория - 0:1

Гол: Бечирай, 31

Казахстан - Румыния - 0:0

Польша - Армения - 2:1

Голы: Мкоян, 48 (автогол), Левандовски, 90+5 - Пиццелли, 50

Группа F

Словения - Англия - 0:0

Литва - Мальта - 2:0

Голы: Черных, 75, Новиковас, 84 ( с пенальти)

Словакия – Шотландия 3:0

Голы: Мак, 18, 56, Немец, 68

Напомним, сборная Украины в рамках третьего тура в Польше обыграла Косово со счетом 3:0.