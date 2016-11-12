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ЧМ-2018: результаты матчей европейской квалификации 11 ноября, турнирные таблицы

12 ноября в 00:36

Франция выиграла у Швеции, Англия обыграла Шотландию, а Германия забила восемь мячей в ворота Сан-Марино.

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Франция проигрывала, но сумела взять три очка
twitter.com/equipedefrance
11 ноября состоялось десять матчей квалификационного турнира чемпионата мира 2018 года. Поединки были сыграны в четырех отборочных группах.

Результаты всех матчей

Группа А

Франция - Швеция - 2:1
Голы: Погба, 58, Пайе, 65 - Форсберг, 55

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Группа С

Сан Марино - Германия - 0:8
Голы: Хедира, 7, Гнабри, 9, 58, 76, Гектор, 32, 65, Стефанелли (аг), 82, Фолланд, 85

Северная Ирландия - Азербайджан - 4:0
Голы: Лафферти, 27, Макаули, 40, Маклафлин, 66, Брант, 83

Чехия - Норвегия - 2:1
Голы: Крменчик, 11, Змргал, 47 - Кинг, 87

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Группа Е

Румыния - Польша - 0:3
Голы: Гросицки, 11, Левандовски, 82, 90+1 (пен.)

Дания - Казахстан - 4:1
Голы: Корнелиус, 15, Эриксен, 36 (пен), 90+2, Анкерсен, 78 - Суюмбаев, 17

Армения - Черногория - 3:2
Голы: Григорян, 50, Ароян, 74, Казарян, 90+3 - Кояшевич, 36, Йоветич, 38

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Группа F

Англия - Шотландия - 3:0
Голы: Старридж, 24, Лаллана, 50, Кэхилл, 61

Мальта - Словения - 0:1
Гол: Вербич, 47

Словакия - Литва - 4:0
Голы: Немец, 12, Куцка, 15, Шкртел, 36, Гамшик, 86

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Напомним, сборная Украины свой матч против Финляндии проведет 12 ноября.

По материалам: ZN.UA
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Тэги ЧМ-2018 квалификация
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