ЧМ-2018: результаты матчей европейской квалификации 11 ноября, турнирные таблицы

Франция выиграла у Швеции, Англия обыграла Шотландию, а Германия забила восемь мячей в ворота Сан-Марино.
Результаты всех матчей
Группа А
Франция - Швеция - 2:1
Голы: Погба, 58, Пайе, 65 - Форсберг, 55
Группа С
Сан Марино - Германия - 0:8
Голы: Хедира, 7, Гнабри, 9, 58, 76, Гектор, 32, 65, Стефанелли (аг), 82, Фолланд, 85
Северная Ирландия - Азербайджан - 4:0
Голы: Лафферти, 27, Макаули, 40, Маклафлин, 66, Брант, 83
Чехия - Норвегия - 2:1
Голы: Крменчик, 11, Змргал, 47 - Кинг, 87
Группа Е
Румыния - Польша - 0:3
Голы: Гросицки, 11, Левандовски, 82, 90+1 (пен.)
Дания - Казахстан - 4:1
Голы: Корнелиус, 15, Эриксен, 36 (пен), 90+2, Анкерсен, 78 - Суюмбаев, 17
Армения - Черногория - 3:2
Голы: Григорян, 50, Ароян, 74, Казарян, 90+3 - Кояшевич, 36, Йоветич, 38
Группа F
Англия - Шотландия - 3:0
Голы: Старридж, 24, Лаллана, 50, Кэхилл, 61
Мальта - Словения - 0:1
Гол: Вербич, 47
Словакия - Литва - 4:0
Голы: Немец, 12, Куцка, 15, Шкртел, 36, Гамшик, 86
Напомним, сборная Украины свой матч против Финляндии проведет 12 ноября.ZN.UA